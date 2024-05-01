Меморіал: вбиті росією. Борис Васильєв, Одеса, квітень

Вбиті росією. Борис Васильєв був проректором з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Міжнародного гуманітарного університету.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Борис Васильєв

Життя Бориса Васильєва відібрала російська ракетна атака на Одесу 29 квітня 2024 року. Ворог завдав удару по місту, використавши балістичне озброєння.

Борис Васильєв – одесит. Випускник юридичної академії. Працював проректором з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності Міжнародного гуманітарного університету.

Друзі і колеги згадують про нього, як про чудову та доброзичливу людину, а також відданого своїй справі професіонала.

«У нашій пам’яті він завжди залишиться порядною, доброю і надійною людиною, з щирим серцем та усмішкою», – повідомили у виші «Це був дуже класний, добрий і щирий чоловік, якого обожнювали та будуть обожнювати студенти», – додала Марина Бурнишева, яка знала Бориса Васильовича

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/