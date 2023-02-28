Що відомо про ПВК Редан – новий вбивчий флешмоб підлітків, який шириться Україною

Україною шириться інформація про молодіжний рух ПВК Редан, який виник й активно діє в Росії, передає НСН.

Учасники субкультури Редан захоплюються аніме. Молоді люди носять футболки із зображенням павуків і цифру 4. Це відсилка до японського коміксу Hunter x Hunter. Вони влаштовують масові бійки та привселюдно принижують інших.

Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Однак стверджують, що назва ПВК – це жарт. Учасники руху не асоціюють себе з приватною військовою компанією.

Ймовірно, рух Редан створили у вересні 2022 року. У цей час виник основний паблік «ВКонтакте», присвячений субкультурі. Його учасники обмінювалися тематичними мемами, обговорювали одяг та музику. Проте вірусна популярність до них прийшла лише у лютому 2023 року після подій у московських ТЦ. Тоді представники ПВК Редан влаштували масові сутички з футбольними фанатами. Тоді поліція затримала декількох підлітків і порушила проти них кримінальні справи.

Очолює цей рух хлопець на ім’я Алі – це гравець у Dota 2 і Counter-Strike. Відомо про нього досить мало.

ПВК Редан вже в Україні

Хвиля цього руху вже дісталась до України. Зокрема, прихильників ПВК Редан помітили в Івано-Франківську, Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.

У Харкові планували масову бійку

У центрі Харкова поліція затримала підлітків, які планували влаштувати масову бійку. Поліція встановила, що цей так званий “флешмоб” вигадали в Росії.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що поліція вже запрошує до відділку батьків дітей. З ними проводитимуть профілактичні бесіди.

Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру. Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські й проводитимуть профілактичні бесіди, сказав він.

Тимошко зауважив, що росіян цікавить лише хаос, паніка, біль і страждання інших людей й для своїх цілей вони не жаліють ні літніх, ні дітей. Він закликав батьків бути уважними до своїх дітей, спілкуватися з ними, бути відвертими. Та допомагати розібратися в тому, що є добром, а що злом.

Подія на площі Конституції – ще один факт злочинної діяльності Росії, направленої проти наших дітей. Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло, наголосив він.

У Львові теж було неспокійно

Представники руху ПВК “Редан” намагались влаштувати масштабну бійку у центрі Львова. Агресивно налаштовані підлітки зібрались біля відомого торгового центру “Форум” близько 17 вечора. Очевидці повідомили, що на місці подій було кілька екіпажів поліції.

У коментарі 24 Каналу речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що поліція завадила підліткам організувати бійку.

Планували бійку на Печерську у Києві

Про це розповіли в Головному управлінні Нацполіції Києва. Зазначили, що молодіжна субкультура, яка пропагує масові бійки, поширена насамперед в Росії.

27 лютого, на Печерську завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних конфлікт вдалося попередити. Учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з’ясування обставин,зазначили правоохоронці.

За інформацією поліції, до організації масових бійок серед підлітків причетні російські пропагандисти. Вони намагалися використати підлітків, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

Столичні правоохоронці звернулися до батьків. Вони закликали їх спілкуватися з дітьми, а також звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування та способи проведення вільного часу.

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