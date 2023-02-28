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Рідна матір ґвалтувала та морила голодом власних дітей – моторошна історія з Броварів

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матір ґвалтувала

Рідна матір ґвалтувала власних дітей та морила їх голодом. Стали відомі подробиці жахливої історії з Броварів, де мати та її співмешканець знущалися з трьох дітей.

Як передає НСН, в поліції Київської області розповіли ТСН.ua, що ця історія розпочалася ще торік у серпні.

Тоді фахівці служби у справах дітей проводили огляд помешкання, де жили ці діти у Броварах.

“Було виявлено, що діти живуть у поганих умовах. Вони не їли нормально, в квартирі – антисанітарія, а батьки вживають алкоголь. Тоді діток вилучили з цієї сім’ї. Вони жили в патронатній сім’ї. Прийомні батьки помітили, що діти дуже дивно поводяться. Вони навіть не знали, що таке банан, ківі, не знали смаку звичайних фруктів, бо їх їм ніколи не купували”, розповіли у поліції Київської області.

Виявилося, що мати та її співмешканець просто не давали їм їсти. А коли прийомні батьки почали дітей розпитувати більш детально, то вони розповіли, як їм жилося з рідною матір’ю.

матір ґвалтувала

“Від пережитого одна дитина просто не могла спати вночі, він прокидався що дві години від кошмарів. Прийомні батьки почали розпитувати хлопчика. Він зізнався, що мати ночами його ґвалтувала у неприродний спосіб. При дітях мати зі співмешканцем займалися сексом. Діти по квартирі ходили голими. Пробачте за таку деталь, але в родини не було грошей на туалетний папір, тому це робили ганчірками. Їх же дітям запихали до рота, коли їх ґвалтували”, розповідають у поліції.

Почувши все це від дітей, батьки з патронатної сім’ї звернулися по допомогу до місцевої влади Броварів. А вже представники влади повідомили до поліції.

“Заяву від патронатної сім’ї поліція отримала наприкінці січня. Одразу ж виїхали на місце і почали перевіряти заявлені факти. Вони підтвердилися. Тому було оголошено підозру жінці та її співмешканцю. Наразі жінку затримано. Ми сподіваємося, що суд не відпустить її під заставу. Горе-матері лишень 29 років, вона мешканка Броварів, а її співмешканець з півдня України. Відомо, що разом вони жили декілька років. Весь цей час був жахіттям для дітей”, додають у поліції Київської області.

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Там зазначають, що трьох дітей жінка народила від різних чоловіків. І, напевно, лише досвідчені психіатри можуть дати відповідь на запитання: чому рідна мати так знущалася зі своїх дітей.

За клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави мешканці Київщини та її співмешканцю. Вказані особи підозрюються у низці злочинів, вчинених стосовно трьох дітей віком 3, 5 та 11 років. Зокрема, йдеться про домашнє насильство, катування, погрозу вбивством, зґвалтування, сексуальне насильство та вчинення розпусних дій.

матір ґвалтувала

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