Вбивство Ірини Фаріон було замовним: до нього готувалися щонайменше місяць – ЗМІ

Пише «Суспільне», передають Новини України – НСН.

Cлідчі вважають, що виконавцем вбивства був чоловік, якого наразі розшукує поліція. У нього могли бути спільники. Але як останні були залучені – невідомо.

Чоловіка, якого зараз розшукує поліція, обрав такий одяг в якому він був для маскування. Зокрема, капелюх і окуляри. Вперше його зафіксували камери відеонагляду 11 липня.

У двір, де жила мовознавиця він приходив кожного дня. Окрім суботи та неділі. У чоловіка, якого зараз розшукують була невеличнка сумочка. За версією слідчих там могла бути зброя.

У правоохоронних органах кажуть, що є свідки, які вказують на розшукуваного чоловіка. Сама ж Фаріон не зверталася до поліції з заявою про погрози.

Минулої п’ятниці розшукуваний чоловік чекав Фаріон у неї в дворі з 17:03. Здійснив вистріл, коли вона виходила. Правоохоронці говорять, що чоловік діяв професійно та прорахував всі варіанти подій. На момент скоєння злочину, камери відеонагляду не працювали через відключення електроенергії. Слідство вважає, що вбивство було замовним. Кілер мав спільників.

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Нагадаємо, ввечері 19 липня чоловік здійснив вистріл в Ірину Фаріон. З місця події її забрали у лікарні, де вона померла. 22 липня мовознавицю поховали у Львові.

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