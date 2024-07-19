Житло для ВПО: держава реалізує три програми для 9 тисяч осіб – деталі

Держава разом з партнерами реалізує три програми, аби забезпечити житло для ВПО. Планується на цьому етапі забезпечити житлом понад 9 тисяч внутрішніх переселенців. Розповідаємо деталі.

Мінреінтеграції спільно з міжнародними партнерами реалізує три житлові проекти, які мають на меті забезпечити житлом понад 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нарада з питань житла для ВПО під головуванням віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук зосередила увагу на трьох ключових ініціативах.

Житло для ВПО – три проєкти

Перший проект реалізується спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ), і передбачає будівництво та реконструкцію 43 об’єктів з 2 тисячами квартир. Ці об’єкти розташовані у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській та Чернівецькій областях, призначені для майже 6 тисяч ВПО та громадян вразливих категорій.

Друга ініціатива також реалізується за участю KfW та Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ), і передбачає підготовку 220 квартир для 625 ВПО у Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Хмельницькій областях.

Третій проект, реалізований спільно з Держмолодьжитлом, орієнтований на пільгове іпотечне кредитування ВПО за рахунок німецького гранту через KfW. У рамках цієї програми сім’ї переселенців можуть отримати житло за найнижчою в Україні ставкою 3% річних на строк до 30 років, з початковим внеском 6% від вартості житла. Програма передбачає надання 1094 квартир для понад 2,5 тисяч ВПО по всій підконтрольній уряду території України.

За словами Ірини Верещук, ці ініціативи відображають успішну співпрацю з міжнародними партнерами у сфері забезпечення житлом ВПО, яка є важливою для підтримки людей, що залишили небезпечні території.

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