Українці у Польщі можуть отримати виплати до 450 євро на людину – як це зробити

Українці у Польщі можуть отримати виплати від міжнародної організації IRC. Біженці можуть отримати виплати до 450 євро на людину

Українські біженці можуть отримати допомогу від міжнародної організації. Сума складає до 2130 злотих на людину – це приблизно 450 євро

Хто може зареєструватися на допомогу та як це зробити, розповідає НСН з посиланням на ukrayina.pl.

Грошову допомогу від IRC можуть отримати біженці, які прибули до Польщі після 1 жовтня 2022 року та не отримували за кордоном виплат від ООН чи інших благодійних організацій.

Українці у Польщі можуть отримати виплати до 450 євро на людину

Щоб зареєструватися, треба підтвердити в’їзд до Польщі після 1 жовтня минулого року, вказати номер PESEL та місце проживання. Після реєстрації відбиратимуть категорії людей, які найбільше потребують допомоги. Це найперше багатодітні матері, особи з інвалідністю чи з хронічними захворюваннями.

Розмір допомоги становить 710 злотих на заявника, для інших членів родини – по 610 злотих (максимально до 4 людей в сім’ї). Допомогу виплачуватимуть упродовж трьох місяців.

Люди, яких виберуть, отримають SMS із запрошенням на реєстрацію протягом найближчих 10 днів. На неї слід з’явитися особисто в один з центрів IRC у Варшаві, Катовіце або Познані.

Питання щодо програми можна поставити за телефоном “гарячої лінії” +48 732 106 484 з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00. Також можна писати у WhatsApp, Viber та Telegram.

Міжнародні організації також допомагатимуть біженцям оплачувати житло в Польщі. Це актуально із запровадженням правил оплати проживання в колективних центрах понад 120 днів.

Програми допомоги українцям здійснюватимуть Міжнародний Червоний Хрест і УВКБ ООН.

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