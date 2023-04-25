Депозити для військовослужбовців – які умови пропонують ПриватБанк, Ощадбанк та інші банки

Найбільші українські банки розробили спеціальні депозити для військовослужбовців. Вони хочуть бачити захисників серед своїх клієнтів, тому підвищили відсоткові ставки. Які умови пропонують банки

Українські державні банки у 2022 році почали відкривати спеціальні депозити для військовослужбовців та членів їхніх родин. Умови таких вкладів різні, але головна перевага – вища відсоткова ставка.

Які банки дають можливість військовим та членам їх родин відкривати депозити, які умови вкладів і що буде з коштами в разі смерті вкладника? Про це розповідає НСН з посиланням на Економічна правда.

ПриватБанк

Найуспішніший банк країни пропонує силовикам депозит “Слава Героям” на 12 місяців. Ставка – 14% річних за можливості щомісячного поповнення та виплати відсотків. Відкрити внесок у банку можуть не всі військовослужбовці, а лише ті, які отримують цільові виплати із зарплатних проектів. Максимальна сума вкладу – 500 тисяч гривень.

Ощадбанк

Вклад “Мій захисник” у гривні можна відкрити на 3 або 6 місяців під 13% та 14% річних відповідно. Максимальна сума депозиту не обмежена, а мінімальна – 5000 грн.

Укрексімбанк

У банку розробили вклад “Захисник України”. Військовослужбовці можуть оформити договір та покласти на рахунок щонайменше 25 000 грн, 1000 доларів або 1000 євро. Депозит можна відкрити терміном від 1 місяця (31 день) до 10 років (3650 днів).

Відсоткові ставки:

у гривні – від 13,50% на 1-3 місяці до 17,50% терміном від 1 року до 10 років;

у євро – від 0,20% на 1-3 місяці до 1,05% на строк від 1 року до 10 років;

у доларах – від 1,15% на 1-3 місяці до 2,70% терміном від 1 року до 10 років.

Укргазбанк

Тут можна оформити депозит у гривні та доларах. Термін дії вкладу – від 1 місяця до 2 років. Мінімальна сума вкладу – 1000 грн або 100 доларів.

Відсоткові ставки:

у гривні – від 11% на термін 1-3 місяці до 18% на 18-24 місяці;

у доларах – від 0,35% на 1-3 місяці до 1,25% на 18-24 місяці.

Хто взагалі може відкрити такий депозит?

Депозити для військових можуть відкрити громадяни, які проходять військову службу або є добровольцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

В окремих випадках зокрема, в Укрексімбанку, вклад можуть відкрити і добровольцям добровольчого формування територіальної громади.

Щоб відкрити депозит, потрібно підтвердити статус військового. Для цього банку треба надати документ, що видають відповідно до виду військової служби. Це може бути військовий квиток, контракт, довідка про призов військовозобов’язаного, посвідчення офіцера, довідка про проходження військової служби тощо.

Для підтвердження родинних зв’язків обов’язково треба надати свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження.

Якщо депозити відкривають родичі загиблого військового, їм треба надати свідоцтво про смерть та документ, що свідчить про причини та обставини смерті.

Що відбувається з вкладом у разі смерті військового

Родина або близькі померлого можуть отримати доступ до його банківського вкладу. Це стосується не лише військових, а й цивільних.

“У разі смерті військовослужбовця право на депозит набувають спадкоємці відповідно до чинного законодавства. Наразі відсутні якісь особливості щодо набуття права на спадщину загиблих військовослужбовців”, – повідомли в Укрексімбанку.

Крім того, у відділенні банку, де людина відкрила депозит, можна оформити довіреність або заповідальне розпорядження, вказавши, хто зможе отримати доступ до вкладу.

Якщо заповіту або розпорядження нема, вклад у банку переходить у спадщину до визначених законодавством осіб. Цивільний кодекс визначає п’ять черг спадкоємців.

1. Діти, чоловік, дружина та батьки.

2. Рідні брати та сестри, прабатьки з обох боків.

3. Рідні дядько та тітка.

4. Особи, які проживали із спадкодавцем однією сім’єю щонайменше п’ять років.

5. Утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

Далі потрібно звернутися до нотаріуса, який після шести місяців з моменту смерті власника рахунку видасть свідоцтво про право на спадщину.

Якщо на дату отримання свідоцтва строк депозиту ще не сплив, а умови вкладу не дозволяють дострокове розірвання договору, тоді доведеться зачекати закінчення строку. Опісля депозит виплачується спадкоємцю, пояснили в Укрексімбанку.

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