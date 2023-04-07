Виплати військовим – чи виплачують винагороду на ротації

Військовослужбовці перебувають у зоні бойових дій непостійно. Час від часу вони їдуть на ротацію. Відповідно до місця перебування змінюються виплати військовим

Скільки отримують військові на ротації розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Чи позбавляють винагород тих, хто на ротації

1 лютого 2023 року у дію вступив Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС.

Додаткові грошові винагороди 30 000 та 100 000 гривень військовослужбовці отримують за новими правилами відповідно до Порядку. Зараз це залежать від того, чи перебуває військовий на ротації або в тилу чи безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

Виплати військовим змінюються відповідно до місця перебування

Якщо підрозділ перебував на передовій, а зараз на ротації, то ці військовослужбовці отримуватимуть додаткову винагороду в розмірі 30 000 гривень.

Також варто врахувати момент, що підрозділ повинен бути в складі угруповань Сил оборони або в резерві Головнокомандувача.

Хто продовжить отримувати 100 000 гривень

моряки

військові медики

військовослужбовці ракетних військ та артилерії

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій

військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій

Натомість грошова винагорода не буде виплачуватися тим, хто проходить службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій.

Ще новини України: Виплати військовим – у яких випадках компенсація за поранення не передбачена