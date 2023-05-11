Як відкрити картку єВідновлення та отримати бонуси – інструкція для ПриватБанк і Монобанк

Українці, чиє житло було пошкоджено під час війни, можуть відкрити картку єВідновлення у ПриватБанку та Монобанку і отримати бонуси та навіть двокімнатну квартиру.

Як відкрити картку єВідновлення у цих банках, розповість НСН.

Українці, житло яких було пошкоджено внаслідок повномасштабної війни, а дані про пошкоджене майно були передані до державного реєстру через застосунок Дія, можуть відкрити в ПриватБанку спеціальну цифрову картку єВідновлення для зарахування державної виплати на відновлення житла. Це можна зробити за кілька кліків у мобільному банку Приват24, повідомила пресслужба ПриватБанку.

Як відкрити картку єВідновлення у ПриватБанку

Для оформлення такої картки у Приват24 треба оновити додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку єВідновлення.

Після відкриття картки залишиться подати заяву на отримання виплати у застосунку Дія й обрати картку єВідновлення ПриватБанку.

За умовами програми, картка єВідновлення діятиме 12 місяців з дня отримання коштів. Отримувач компенсації може витратити її на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній – партнерів програми, що працюють в у сферах житлового та торгового будівництва та мереж магазинів будівельних і оздоблювальних матеріалів. Їх перелік з’явиться на сайті єВідновлення.

У ПриватБанку додають, що відкривши картку єВідновлення, клієнти банку отримують 15% кешбеку за здійснені оплати.

Для цього потрібно лише відкрити картку у Приват24 та зареєструватися у акції за посиланням: https://privatbank.ua/e-vidnovlennya.

Як відкрити картку єВідновлення у Монобанку

Як повідомив у Telegram засновник банку Олег Гороховський, Монобанк розпочав відкривати картки єВідновлення для отримання виплати від держави за ремонт житла, яке постраждало від війни.

У Монобанку на всі витрати з цієї карти можна отримати кешбек 5%. Він підключається автоматично під час першої витрати.

“А ще ми вирішили що просто кешбеку замало і тому 1 серпня ми випадково оберемо одного з клієнтів, які відкрили цю картку та отримали виплату від держави і подаруємо йому ДВОКІМНАТНУ КВАРТИРУ в тому українському місті, яке обере клієнт-переможець”, написав Гороховський.

У верхньому меню, там, де вибір карток, натисніть «Відкрити картку», далі треба вибрати картку єВідновлення.

Також відкрити картку можна з повідомлення у виписці.

Для того, щоб отримати виплату до 200 тисяч гривень та шанс виграти квартиру – треба бути власником або співвласником житла, яке було пошкоджене, відкрити картку Монобанку єВідновлення та подати заяву на виплату в Дії.

Як отримати виплату на картку єВідновлення від Монобанк:

Подайте повідомлення про пошкодження майна в застосунку Дія (iOS чи Android) або через веб-сайт.

Перейдіть у розділ “Послуги” та оберіть єВідновлення.

Подайте повідомлення про зруйноване житло або, якщо вже подали повідомлення, заповніть заяву про виплату. Під час заповнення необхідно вказати: чи робився вже ремонт, пільгову категорію (якщо є), контактні дані та номер картки єВідновлення від Монобанку.

Очікуйте дзвінка комісії місцевої влади для огляду майна і встановлення суми допомоги.

Після рішення комісії надійде повідомлення в застосунок Дія про зарахування чи не зарахування допомоги. Гроші надійдуть автоматично на картку єВідновлення від Монобанку. Витратити їх слід протягом 12 місяців, інакше вся сума або залишок повернеться в державний бюджет.

Як отримати кошти на відновлення житла у Дії. Відеоінструкція

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