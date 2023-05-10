Кому виплатять допомогу на відновлення житла. Програма стартувала, як вона працює

З 10 травня можна скористатися послугою «єВідновлення». Це програма через яку виплатять допомогу на відновлення житла, яке постраждало під час війни.

Як передає НСН, про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі програма сфокусована на відновлення житла, яке має незначні пошкодження. Подати заяву на допомогу можна в «Дії». Протягом місяця спеціальна комісія при громаді має ухвалити рішення щодо надання допомоги.

Міністерство закликає місцеві органи якомога швидше створювати комісії та підключатися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Кому виплатять допомогу на відновлення житла

Усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій та підлягає відновленню. Ідеться про квартири, приватні будинки й інші житлові приміщення, зокрема й кімнати в гуртожитках.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій;

людям із інвалідністю внаслідок війни;

ветеранам війни;

членам сімей загиблих військових;

мобілізованим;

багатодітним родинам;

людям із інвалідністю І та ІІ групи;

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам;

прийомним батькам та патронатним вихователям;

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Взяти участь у програмі не зможуть люди, які вже відремонтували житло. Уряд працює над механізмом відшкодування. Поки міністерство закликає зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій росії.

Як отримати компенсацію

Насамперед потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не подавали. Це можна зробити на порталі чи в застосунку« Дія». Згодом така можливість буде в ЦНАП, у нотаріусів та управліннях соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми. Зараз до програми підключені такі банки: «Ощадбанк», «Монобанк», «ПриватБанк», «Сенс Банк», «А-Банк» та «ПУМБ».

Після цього слід подати заяву на компенсацію в «Дії». Далі спеціальна комісія розгляне звернення, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована. Розгляд заявки та ухвалення рішення має відбутися протягом 30 днів.

Максимальна сума на відновлення одного об’єкта — 200 тисяч гривень.

Як використати допомогу

Кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту нарахування.

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