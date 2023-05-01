Як обміняти посвідчення водія при зміні прізвища – пояснення МВС

У разі зміни персональних даних (прізвища, ім’я чи по батькові) посвідчення водія потрібно замінити протягом 10 днів.

Про це НСН інформує з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Обмін посвідчення водія при зміні персональних даних можна здійснити в будь-якому сервісному центрі МВС (офлайн) або онлайн через Електронний кабінет водія (онлайн).

Обміняти посвідчення водія офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

паспорт,

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

медичну довідку (на час дії воєнного стану – необов’язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня.

Вартість послуги не перевищує 270 гривень.

Обмін документів онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також надавши скан-копію паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур’єрською доставкою чи забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.

Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних. Відеоінструкція

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