Ринок праці в Україні – куди можна влаштуватися на роботу без документів, ВПО чи після ув’язнення

Куди можна влаштуватися на роботу без особливих навичок, після переїзду з більш небезпечних областей України, при відсутності документів чи після відбування покарання

Куди можна податися працювати людині без документів, ВПО, чи людині після відбування покарання розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Куди влаштуватися на роботу людины без документів чи після ув’язнення

Насправді такі працівники також захищені законом і можуть влаштуватися на роботу на таких самих умовах та правах, як і всі інші. Паспорт буде потрібен обов’язково і при втраті основного документу, його можна відновити досить швидко.

Без особливих навичок та документів, а також людей після відбування покарання можуть прийняти на сільськогосподарські роботи у селах, на роботу на приватних фермах. Також можуть прийняти на роботу у будівництві – помічником майстра чи підсобним робітником.

Є варіанти роботи тимчасової чи на 1-2 рази – розгрузити машину з речами, прибрати після ремонту, мити посуд у підсобці й таке інше. Для такої роботи є спеціальні сайти, де можна знайти одноразовий підробіток.

Але треба пам’ятати, що така робота – неофіційна і не дає абсолютно ніяких гарантій. Тобто, працівник може відробити декілька тижнів і лишитися без оплати частково або повністю.

Ризикує також і той, хто наймає працівника без документів – людина в будь-який момент може не вийти на роботу, а за найманого працівника без оформлення ще й штраф доведеться сплатити.

Наявність документів допоможе не тільки влаштуватися офіційно, а й отримати гідну заробітну плату, страхування та гарантії.

І зараз дуже багато вакансій для працівників без особливих навичок, резюме та вищої освіти. Середня зарплата таким робітникам пропонується від 10 до 15 тисяч гривень.

А ситуація з колишніми в’язнями ситуація трохи інша. Такій людині можуть відмовити у роботі, яка пов’язана з фінансами з вихованням дітей. Відмова з причин звільнення з тюрми – незаконна.

Що робити працівникам без документів та колишнім ув’язненим?

Яке підводне каміння очікує людей без документів, колишніх в’язнів чи ВПО у пошуку роботу, ми поговорили г головним редактором електронної системи “ОК. Кадровик” Анною Мілієнко-Самсоновою.

Вона розповіла для РБК-Україна, чи можуть відмовити у роботі людині без документів, як можна відновити втрачені дипломи чи трудові книжки та як поводитися колишнім в’язням, якщо їм відмовляють у прийомі на роботу.

Куди можна влаштуватися на роботу без документів?

“Для працевлаштування особа повинна надати роботодавцю паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством — документ про освіту (спеціальність, кваліфікація), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи”, – пояснила спеціаліст.

Нажаль, без паспорта або іншого документу, що посвідчує особу, прийняти працівника на роботу роботодавець не зможе.

Тому у разі втрати цього документа необхідно звернутись до підрозділу Державної міграційної служби, центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або центру обслуговування громадян “Паспортний сервіс” за місцем реєстрації чи перебування, де на період виготовлення нового документу буде видано тимчасове посвідчення.

Щодо індивідуального податкового номеру, то отримати його дублікат можна, звернувшись до будь-якого найближчого органу податкової служби.

А якщо є паспорт, але немає диплома чи іншого документа про освіту, чи трудової книжки?

Щодо документа про освіту, то якщо навчальний заклад знаходиться на тимчасово непідконтрольній території, документ про освіту можна сформувати в “Дії”.

Якщо заклад, який видав диплом, вже не діє, то заяву про поновлення диплома разом з пакетом документів (копіями диплома та додатка) слід направити поштою до Міністерства освіти та науки України

Інформація в дублікаті відтворюватиметься на основі даних з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Вона формується з 2000 року.

Якщо диплом видано раніше або інформація про нього відсутня у базі, то для підтвердження використовується його копію, архівна довідка про навчання чи виписка з журналу видачі документів.

Якщо інформації про видачу диплома немає в ЄДЕБО й недоступні архіви, тоді наявність вищої освіти доведеться встановлювати в судовому порядку. Для цього можна використати будь-які свідчення. Наприклад, копії документів про навчання чи записи у трудовій книжці.

Коли суд встановить юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти, копію цього судового рішення необхідно додати до заяви, з якою так само доведеться звернутися до Міністерства освіти та науки.

На підставі рішення суду чи офіційного листа визначений МОН України навчальний заклад має видати дублікат документа про вищу освіту.

А як бути з трудовою книжкою?

З 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки. І якщо працівник чи його роботодавець, підвантажив заздалегідь скан-копії трудової книжки через вебпортал електронних послуг ПФУ, то відповідно електронна трудова книжка наявна в розділі порталу “Електронна трудова книжка”.

І тоді для працевлаштування буде достатньо надати відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, яку можна сформувати через особистий кабінет на вебпорталу ПФУ.

Порядок дій щодо втрати трудової книжки зазначено в Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. N 58.

Як варіант, якщо трудова книжка не була відсканована та завантажена на вебпорталі ПФУ, або поки не виданий дублікат трудової книжки, особа може бути працевлаштована за сумісництвом. Трудове законодавство не містить обов’язку роботодавця за сумісництвом перевіряти, чи є у працівника основне місце роботи.

На яку роботу можуть розраховувати колишні в’язні?

Кожна людина має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується, — це право гарантується Конституції України.

Роботодавець не має права відмовити шукачу роботи на підставі того, що він є колишній засуджений. Така людина завжди може звернутися до Центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні.

Також, особи, звільнені після відбуття покарання, належать до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Чи можуть відмовити в роботі людині після ув’язнення? Якщо так, то як це обґрунтовують?

Відповідно до Кодексу законів про працю забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

Отже, працівнику можна відмовити, якщо він не відповідає займаній посаді, але, на вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити про причину такої відмови, яка має відповідати чинному законодавству. Необґрунтована відмова в прийнятті на роботу може бути оскаржена до суду.

Таким чином, якщо особі відмовлено у працевлаштування саме з причини того, що він мав судимість, то необхідно звернутися до суду для поновлення своїх трудових прав, оскільки відмова роботодавця у працевлаштуванні працівника за причини його судимості є незаконною.

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