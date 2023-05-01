Як підтвердити стаж роботи за відсутності трудової книжки – пояснення ПФУ

Внутрішні переселенці можуть підтвердити стаж роботи, навіть за відсутності трудової книжки. У таких випадках підтвердити стаж можна через онлайн-систему Пенсійного фонду України

Як саме можна підтвердити робочий стаж, якщо трудова книга знаходиться в окупації розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

З 2000 року в системі ПФУ зберігаються дані та генерується електронна трудова книжка.

Відновити інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного додатка для Android та IOS.

Як підтвердити стаж роботи

Щоб відновити втрачену інформацію, потрібно:

авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.

перейти в меню “Комунікації з ПФУ” та обрати “Запит на отримання електронних документів”.

З типів звернення обрати “Виписка з ЕТК”, заповнити інші додаткові поля, підписати та надіслати звернення.

За кілька хвилин інформацію про періоди роботи можна буде знайти в розділі “Мої звернення”.

Як ми повідомляли раніше, українці, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, задля збереження власного життя мають брати російський паспорт. Також їм варто у будь-який спосіб виїжджати з таких територій.

Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

Як він вважає, указ російського диктатора Володимира Путіна, який дозволяє депортувати з тимчасово окупованих територій українців, які не взяли громадянство, направлений точно не на депортацію.

Дмитро Лубінець радить брати російський паспорт для збереження власного життя. За його словами влада розуміє, що це відбувається під фізичним тиском. Тому омбудсмен вважає, що треба взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли територію звільнять ЗСУ.

«Зараз напрацьовується відповідний закон, – офіційно відмовитись від цього паспорту і повернутись до нормального життя. Або для себе приймати рішення і виїжджати з цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території”, – сказав омбудсмен.

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