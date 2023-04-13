Страта українського військового: розвідка попередньо встановила причетних – омбудсмен

Страта українського військового: розвідка попередньо встановила особу ката, який відрізав голову полоненому воїну ЗСУ.

Також у ГУР уже знають місце, де був скоєний страшний злочин російських окупантів.

Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець з посиланням на розвідників в ефірі “Свобода Ранок”, передає НСН.

“За їхніми (української розвідки – ред.) припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем”, сказав Лубінець в ефірі пррєкту “Радіо Свобода”.

Коментуючи інформацію, що до страти українського військового можуть бути причетні бійці із ПВК “Вагнер”, омбудсмен сказав, що подробиці не може розкривати.

“Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно”, підсумував Лубінець.

Він не розкрив жодних інших деталей, зокрема не уточнив, чи йдеться про найманців ПВК «Вагнер».

Напередодні представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявляв, що триває перевірка відео, на якому страчують чоловіка. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що різні українські відомства встановлюють фігурантів відео, зокрема й особу загиблого.

«Наразі проводяться роботи зі встановлення фахівцями причетних осіб. І для того, щоб запобігти ситуації, коли люди припускають одного загиблого, а потім з’ясовується, що це інший, ми закликали утриматися від припущень, допоки фахівці встановлять, хто саме став жертвою», сказала Маляр.

Нагадаємо, справа про жахливу страту українського військовослужбовця російськими окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка. За фактом воєнного злочину відкрили кримінальне провадження.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні закликала світ розслідувати страту українця та заявила, що це непоодинокий випадок.

Ще новини України: Скандал в мережі: письменниця Мазурчук обурилась, що український воїн, якому відрізали голову, кричав під час страти