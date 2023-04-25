Електронна трудова книжка та стаж – важливе роз’яснення для українців

З червня 2021 року в Україні була запроваджена електронна трудова книжка. Українцям розповіли, які її переваги та як перевірити свій стаж

Які переваги використання електронної трудової книжки та як перевірити стаж на своїй сторінці у Facebook розповів Юридичний порадник для внутрішньо переміщених осіб.

Про це розповідає НСН з посиланням на НаПЕНСІЇ.

Чому зручно мати електронну трудову книжку:

Співробітник може в будь-який момент за власним бажанням без відвідування відділення Пенсійного фонду дізнатися про свій страховий стаж і займе це лише кілька хвилин;

Скорочується ризик втратити або пошкодити паперову трудову книжку;

У разі звільнення з роботи не потрібно довго чекати, коли роботодавець поверне трудову книжку. Йдеться про випадки, коли роботодавець з тих чи інших причин не поспішає повертати трудову книжку у паперовому вигляді.

Як отримати витяг з електронної трудової книжки

Також фахівці опублікували детальну інструкцію, як отримати витяг з електронної трудової книжки:

Увійдіть до особистого кабінету на сайті ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.UA;

Увійшовши до свого кабінету, виберіть “Електронна трудова книжка”, розділ знаходиться зліва. Ознайомтеся з інформацією, яка там представлена. Щоб отримати виписку, виберіть “Комунікація з ПФУ” та натисніть “Запит на отримання електронного документа”;

Перевірте правильність інформації про вас, виберіть тип звернення, дайте згоду на обробку персональних даних та вкажіть свій мобільний телефон;

Після перевірки та заповнення всієї інформації натисніть “Надіслати до ПФУ”.

У розділі “Мої звернення” можна побачити результат.

За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.

В електронній трудовій книжці є дані про роботу з 2004 року, доти якщо ви працювали, потрібно подати дані, щоб вони увійшли до страхового стажу.

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