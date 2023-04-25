Електронна трудова книжка та стаж – важливе роз’яснення для українців

З червня 2021 року в Україні була запроваджена електронна трудова книжка. Українцям розповіли, які її переваги та як перевірити свій стаж
Які переваги використання електронної трудової книжки та як перевірити стаж на своїй сторінці у Facebook розповів Юридичний порадник для внутрішньо переміщених осіб.
Про це розповідає НСН з посиланням на НаПЕНСІЇ.
Чому зручно мати електронну трудову книжку:
- Співробітник може в будь-який момент за власним бажанням без відвідування відділення Пенсійного фонду дізнатися про свій страховий стаж і займе це лише кілька хвилин;
- Скорочується ризик втратити або пошкодити паперову трудову книжку;
- У разі звільнення з роботи не потрібно довго чекати, коли роботодавець поверне трудову книжку. Йдеться про випадки, коли роботодавець з тих чи інших причин не поспішає повертати трудову книжку у паперовому вигляді.
Як отримати витяг з електронної трудової книжки
Також фахівці опублікували детальну інструкцію, як отримати витяг з електронної трудової книжки:
Увійдіть до особистого кабінету на сайті ПФУ. Зробити це можна за допомогою електронного цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.UA;
- Увійшовши до свого кабінету, виберіть “Електронна трудова книжка”, розділ знаходиться зліва. Ознайомтеся з інформацією, яка там представлена. Щоб отримати виписку, виберіть “Комунікація з ПФУ” та натисніть “Запит на отримання електронного документа”;
- Перевірте правильність інформації про вас, виберіть тип звернення, дайте згоду на обробку персональних даних та вкажіть свій мобільний телефон;
- Після перевірки та заповнення всієї інформації натисніть “Надіслати до ПФУ”.
- У розділі “Мої звернення” можна побачити результат.
- За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.
В електронній трудовій книжці є дані про роботу з 2004 року, доти якщо ви працювали, потрібно подати дані, щоб вони увійшли до страхового стажу.
Ще новини України: На порталі «Дія» з’явилася нова послуга