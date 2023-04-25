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На порталі «Дія» з’явилася нова послуга

Журналіст
На порталі «Дія» з’явилася нова послуга
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

На порталі «Дія» можна отримати нову послугу. Інформація підтягнеться автоматично, якщо дані є в реєстрах

Витяг про несудимість тепер можна отримати у «Дії». Про це повідомляє пресслужба застосунку, інформує НСН.

«Витяг про несудимість потрібен у багатьох життєвих ситуаціях: щоб влаштуватися на роботу, усиновити дитину, взяти участь у тендері чи стати на облік у військкоматі. Щороку документа потребує близько 1 млн українців. Тепер його можна отримати в застосунку. Усе максимально просто, зручно та швидко. Інформація підтягнеться автоматично, якщо дані про вас є в реєстрах», – йдеться в повідомленні

На порталі «Дія» з’явилася нова послуга

На порталі «Дія» з’явилася нова послуга

Як отримати документ у «Дії»?

Перейдіть у розділ Послуги – виберіть Довідки та витяги – Витяг про відсутність судимості – виберіть тип та мету запиту – заповніть дані про себе – надішліть запит.

«І все! Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон», – зазначають в пресслужбі

Також вам надійде пуш-повідомлення з пропозицією оцінити сервіс. Можна протягом 24 годин поставити смайлик у рейтингу від 1 до 5.

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