Термінова онлайн-консультация з лікарем та отримання е-рецепту – як працює нова послуга у Helsi

У Helsi запустили сервіс для онлайн консультацій із професійними лікарями різних спеціалізацій у найкоротші терміни. Як працює послуга, скільки коштує і як записатися на прийом

Новий сервіс буде дуже доречним для громадян, які потребують термінового дистанційного прийому, а також є зручним для українців, які виїхали за кордон.

Як скористатися новим сервісом, і скільки це коштує розповідає НСН з росиланням на РБК-Україна.

Можливості сервісу у Helsi

Користувачі програми Helsi можуть вибрати для спілкування з лікарем будь-який спосіб: відео, аудіо або бесіда в чаті.

Прийоми проводять і сімейні лікарі, терапевти, і вузькопрофільні спеціалісти.

За результатами онлайн консультацій лікар може виписати рецепт чи направлення – воно зберігається у вашому особистому електронному кабінеті клієнта.

Декларація із сімейним лікарем не потрібна, як і направлення на консультацію.

Як записатись на консультацію

Спочатку потрібно зайти в додаток Helsi та авторизуватися,

далі потрібно вибрати розділ “Сервіси”, і там – “Термінова онлайн консультація”,

потім потрібно створити заявку (для себе, для рідних, при цьому якщо на консультацію записують дитину, то під час прийому обов’язково має бути хтось із батьків або законних представників),

протягом кількох хвилин програма знайде потрібного вам фахівця, який зв’яжеться з пацієнтом,

користувач може стежити за статусом заявки у додатку.

Тривалість прийому та вартість

Середня тривалість консультацій із лікарем становить близько 15 хвилин, при цьому медик у разі потреби може сам продовжити час прийому.

Вартість таких онлайн консультацій – 200 гривень. У випадках, коли програма не знайшла вам фахівця і прийом не відбувся, дана заявка скасовується через 2 години, і відбувається повернення грошей на рахунок користувача програми від його банку.

Якщо під час консультації вона була раптово перервана (через технічний збій, якщо зник зв’язок/електрика тощо), то медик вийде на контакт для продовження розмови пізніше.

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