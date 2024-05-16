У Чехії запускають проект для українців, які хочуть повернутися додому

У Чехії затвердили пілотну программу, яка сприятиме добровільному поверненню украънцыв додому. Вона розрахована всього на 430 осіб

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на МВС Чехії.

За інформацією міністерства внутрішніх справ Чехії, пілотний проєкт призначений для осіб, яким надано тимчасовий захист, і для тих, хто отримав міжнародний захист. Він розрахований на 6 місяців, з червня по листопад.

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“Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, наприклад, за станом здоров’я чи сімейними обставинами хоче повернутися додому. Ця допомога полягатиме в основному в купівлі квитків і в деяких особливо серйозних випадках, наприклад, у наданні швидкої допомоги”, – розповів міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

У МВС Чехії наголошують, що ці повернення не мають відношення до військової служби українців.

Проєкт розрахований на те, щоб для 400 українців надати квитки на автобуси від місця проживання у Чехії до найближчого місця перебування в Україні.

Для 30 осіб із ускладненим станом здоров’я надається індивідуальна допомога з надання медичного транспорту.

“Іноземець зможе подати запит на відшкодування витрат, пов’язаних із поверненням в Україну, лише один раз. Якщо він захоче подати заяву на дозвіл на проживання протягом наступних дванадцяти місяців, йому доведеться сплатити половину витрат”, – зазначають у МВС Чехії.

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