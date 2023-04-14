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Для українців у Польщі з’явився ще один паспортний сервіс – куди звертатися

Журналіст
Для українців у Польщі з’явився ще один паспортний сервіс – куди звертатися
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Для українських біженців у Польщі з’явився ще один паспортний сервіс. Які послуги зможуть отримати українці і куди звертатися

У польському Вроцлаві в тестовому режимі розпочав роботу стаціонарний центр обслуговування ДП «Документ».

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції

У Вроцлаві почав роботу паспортний сервіс

паспортний сервіс у Польщі

Тут громадяни можуть отримати такі послуги: виготовлення закордонного паспорта й ID-картки; оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; оформлення ID-картки; обмін посвідчення водія; страхування.

Центр працює з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 за адресою: plac Grunwaldzki 22.

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