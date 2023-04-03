Щоб внести інформацію про дитину до закордонного паспорта, треба звернутися до дипломатичної установи і подати низку документів

Громадяни, які перебувають за межами України, можуть внести інформацію про неповнолітніх дітей до своїх закордонних паспортів.

Про це нагадують в Мінреінтеграції, повідомляє НСН.

Як українцям внести інформацію про дитину до закордонного паспорта за межами України

Батьки або законні опікуни мають можливість внести інформацію про неповнолітніх дітей до закордонних паспортів, звернувшись до дипломатичної установи та подавши відповідні документи:

1. заповнена заява на внесення інформації про дитину;

2. дійсний паспорт батьків чи законних представників;

3. свідоцтво про народження дитини( за відсутності свідоцтва законний представник може подати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);

4. документ особи як законного представника;

5. дві фотокартки дитини розміром 3,5*4,5 (jpg, 5.00 мб);

6. копії паспортів (за наявності у дитини паспорту громадянина України для виїзду за кордон/паспорта у вигляді ID-картки (навіть, якщо строк дії такого документа закінчився).

Зазначається, що ця новація насамперед орієнтована на громадян, які вимушено залишили Україну у зв’язку з агресією росії та/або терміново повертаються в Україну.

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