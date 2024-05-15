4
Тег:
CуспільствоТехнології
4

Планшети для дітей з Маріуполя у м.Дніпро – які умови отримання

Автор -
Журналіст
Планшети для дітей з Маріуполя у м.Дніпро – які умови отримання

Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol” видаватиме планшети для дітей з Маріуполя у місті Дніпро.Які умови отримання гаджетів

Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol”  анонсує про можливість отримання планшетів для дистанційного навчання.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Little Mariupol

«Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol”, разом з чеськими партнерами-благодійниками, планує, у травні цього року, подарувати дітям ВПО у Дніпрі, нові особисті планшети для більш ефективного дистанційного навчання у школах», – йдеться в повідомленні.

Умови отримання:

  • дитина від 8 до 15 років;
  • тільки особисте отримання планшета дитиною у Дніпрі.

Планшети для дітей з Маріуполя у м.Дніпро – які умови отримання

Планшети для дітей з Маріуполя у м.Дніпро – які умови отримання

Критеріі дитини для отримання планшету (якщо кількість дітей буде більш ніж планшетів, будемо обирати за кількістю критеріїв):

  • ВПО з 2022 року (обовʼязковий критерій);
  • неповна родина;
  • один з батьків військовий;
  • дитина має інвалідність;
  • один з батьків має інвалідність;
  • один з батьків загинув або дитина сирота;
  • вік дитини від 8 до 15 років
  • Куди звертатися:

Щоб подати заявку, батькам обовʼязково потрібно заповнити реєстраційну форму: https://cutt.ly/verf2eA5
Після заповнення, зв’яжуться з батьками тих дітей, яких обрали для отримання планшетів.

Ще новини України: Виплати на оздоровлення дітей: хто і як може отримати 14 тисяч

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×