Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol” видаватиме планшети для дітей з Маріуполя у місті Дніпро.Які умови отримання гаджетів

Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol” анонсує про можливість отримання планшетів для дистанційного навчання.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Little Mariupol

«Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol”, разом з чеськими партнерами-благодійниками, планує, у травні цього року, подарувати дітям ВПО у Дніпрі, нові особисті планшети для більш ефективного дистанційного навчання у школах», – йдеться в повідомленні.

Умови отримання:

дитина від 8 до 15 років;

тільки особисте отримання планшета дитиною у Дніпрі.

Планшети для дітей з Маріуполя у м.Дніпро – які умови отримання

Критеріі дитини для отримання планшету (якщо кількість дітей буде більш ніж планшетів, будемо обирати за кількістю критеріїв):

ВПО з 2022 року (обовʼязковий критерій);

неповна родина;

один з батьків військовий;

дитина має інвалідність;

один з батьків має інвалідність;

один з батьків загинув або дитина сирота;

вік дитини від 8 до 15 років

Куди звертатися:

Щоб подати заявку, батькам обовʼязково потрібно заповнити реєстраційну форму: https://cutt.ly/verf2eA5

Після заповнення, зв’яжуться з батьками тих дітей, яких обрали для отримання планшетів.

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