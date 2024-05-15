Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol” видаватиме планшети для дітей з Маріуполя у місті Дніпро.Які умови отримання гаджетів
Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol” анонсує про можливість отримання планшетів для дистанційного навчання.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Little Mariupol
«Резиденція “Вільний Простір – Little Mariupol”, разом з чеськими партнерами-благодійниками, планує, у травні цього року, подарувати дітям ВПО у Дніпрі, нові особисті планшети для більш ефективного дистанційного навчання у школах», – йдеться в повідомленні.
Умови отримання:
- дитина від 8 до 15 років;
- тільки особисте отримання планшета дитиною у Дніпрі.
Планшети для дітей з Маріуполя у м.Дніпро – які умови отримання
Критеріі дитини для отримання планшету (якщо кількість дітей буде більш ніж планшетів, будемо обирати за кількістю критеріїв):
- ВПО з 2022 року (обовʼязковий критерій);
- неповна родина;
- один з батьків військовий;
- дитина має інвалідність;
- один з батьків має інвалідність;
- один з батьків загинув або дитина сирота;
- вік дитини від 8 до 15 років
- Куди звертатися:
Щоб подати заявку, батькам обовʼязково потрібно заповнити реєстраційну форму: https://cutt.ly/verf2eA5
Після заповнення, зв’яжуться з батьками тих дітей, яких обрали для отримання планшетів.
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