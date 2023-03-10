Частину закордонних паспортів визнали недійсними – як перевірити свої документи

В Україні частину закордонних паспортів визнали недійсними через різну транслітерацію.

Як передає НСН, про це інформує Державна міграційна служба.

Частину закордонних паспортів визнали недійсними – в чому причина

В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортів відбулося оновлення програмного забезпечення.

Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці (внутрішньому паспорті) дійсним визнається той документ, який оформлений останнім.

Так, якщо людина оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

Як перевірити свої документи

Перевірити дійсність документів можна на сторінці «Перевірка недійсних документів». У разі виявлення розбіжностей слід звертатися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи «Паспортного сервісу».

Нові правила запроваджені у лютому 2023 року. Вони не стосуються громадян, які мають паперовий внутрішній паспорт, оскільки в ньому відсутня транслітерація імені латинкою.

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