Де зберігаються паспортні документи, які вчасно не встигли забрати – розповіли в Мінреінтеграції

Українцям розповіли, де зберігаються паспортні документи, які вчасно не встигли забрали, передає НСН.

Якщо Ви вчасно не встигли забрати паспортні документи, то вони зберігатимуться у ЦНАПах, центрах «Паспортний сервіс» ДП «Документ» та підрозділах Державної міграційної служби.

Де зберігаються паспортні документи, які вчасно не забрали

У ЦНАПах та у центрах «Паспортний сервіс» ДП «Документ»

В цих установах закордонний паспорт громадянина України зберігається 1 місяць, ID-картка – 3 місяці. Коли цей термін досягає кінця, документи передаються до територіальних підрозділів і відділів Державної міграційної служби України (ДМС).

Якщо закордонний паспорт та ID-картка оформлені в «Паспортному сервісі» на території Європи, вони зберігаються там протягом 3 місяців. Після закінчення цього терміну – у відповідних підрозділах ДМС на території України.

У підрозділах Державної міграційної служби

Документи, які передали підрозділам ДМС України, можуть зберігатися там ще протягом 2 років. Під час воєнного стану документи зберігаються необмежений термін.

Джерело

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