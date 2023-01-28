Де біженці з України можуть одружитися і розлучитися за кордоном – Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції розповіли, де біженці з України можуть одружитися і розлучитися за кордоном. Пройти ці процедури можна буде в українських посольствах, передає НСН.

«Закордонні дипломатичні установи України тепер зможуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це дасть їм можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх», розповідають у Мінреінтеграції.

Де одружитися і розлучитися за кордоном

Посольства також зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію, незалежно від місця зберігання паперового оригіналу. Документи видаватимуть незалежно від місця зберігання паперового носія.

Таким чином українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України.

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