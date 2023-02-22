Паспортні документи українці зможуть оформляти ще у двох країнах – МВС

Українці зможуть оформляти паспортні документи у Словаччині та Чехії. Про це повідомили у МВС
З 21 лютого для українців доступні оформлення та обмін паспортних документів у Словаччині та Чехії.
Про це повідомляє НСН із посиланням на МВС України.
Паспортні документи українці зможуть оформляти у Словаччині та Чехії
Наразі у тестовому режимі почали приймати заяви на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”.
До цього український “Паспортний сервіс” був доступним тільки у Польщі та Туреччині.
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