Паспортні документи українці зможуть оформляти ще у двох країнах – МВС

Українці зможуть оформляти паспортні документи у Словаччині та Чехії. Про це повідомили у МВС

З 21 лютого для українців доступні оформлення та обмін паспортних документів у Словаччині та Чехії.

Про це повідомляє НСН із посиланням на МВС України.

Паспортні документи українці зможуть оформляти у Словаччині та Чехії

Наразі у тестовому режимі почали приймати заяви на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою “Паспортний сервіс”.

До цього український “Паспортний сервіс” був доступним тільки у Польщі та Туреччині.

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