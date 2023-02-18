В Мінреінтеграції повідомили, які паспортні документи можуть оформити українці в Туреччині. Адже у Стамбулі розпочали роботу два мобільні підрозділи державного підприємства «Документ», передає НСН.
«Оформлення українських паспортів за кордоном залишається в порядку денного Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з ТОТ та третіх країн, яке очолює віцепрем’єрка Ірина Верещук», йдеться в повідомленні.
Які паспортні документи можуть оформити українці в Туреччині: перелік
В українських мобільних центрах люди можуть отримати наступні послуги:
- Оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (в тому числі замість втраченого або викраденого);
- Обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- Обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у випадку непридатності);
- Одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки.
Як подати заявку
Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за попереднім записом за посиланням, так і в порядку живої черги.
Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.
Мобільні офіси в Стамбулі розташовані за адресою: Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг біля ТЦ «Аеропорт», (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).
Графік роботи: з понеділка по суботу включно з 09:00 до 18:00.
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