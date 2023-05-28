Хто може отримати субсидії в червні, а хто ризикує втратити фінансову допомогу від держави.

У травні деякі категорії українців почали отримувати субсидії навіть в неопалювальний сезон. Проте разом із тим уряд затвердив ряд змін, які впливають на процес отримання субсидій.

НСН розповідає, що буде з субсидіями у червні та яких змін чекати громадянам.

Кому призначать субсидію

Для більшості українців отримання субсидій продовжили автоматично, проте є окремі випадки, коли за цією допомогою потрібно звернутися додатково.

Якщо у вас змінився майновий або сімейний стан, місце проживання чи інші важливі дані, тоді вам необхідно повідомити про це Пенсійний Фонд протягом 30 днів.

Крім того, особи, які перебували в полоні не менше ніж місяць, також можуть розраховувати на отримання фінансової допомоги від держави. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну. Для отримання субсидії в цьому випадку необхідно звернутися до ПФУ.

Автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації.

Якщо людина зі статусом ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.

Хто може залишитися без субсидії

Найперша на це причина – це середній дохід сім’ї. Якщо фінансовий стан дозволяє сплачувати “комуналку” в повному обсязі, тоді субсидію вам скасують або ж не призначать взагалі.

Нижче наведено ще декілька підстав для втрати субсидії у червні:

ви змінили місце проживання

у вас виникла заборгованість більш ніж за три місяці на суму понад 680 гривень

з’ясувалося, що під час оформлення ви вказали хибний розмір доходів

один із членів сім’ї зробить покупку на суму, яка перевищить 50 000 гривень

Однак заборгованості можна позбутися, просто сплативши її. А щоб після цього отримувати субсидію, надайте органам ПФУ підтверджувальні документи про оплату заборгованості. Також отримання субсидії відновиться у разі укладання з постачальниками комунальних послуг угоди про реструктуризацію боргу.

Розмір субсидії в червні

Немає конкретної єдиної суми допомоги, яку отримують родини, оскільки вона залежить від складу сім’ї та середньомісячного сукупного доходу. Втім відомо, що середній розмір по Україні дорівнює 1 800 грн в опалювальний сезон. Українці можуть самостійно вирахувати, скільки матимуть у червні на оплату послуг ЖКГ

Розрахунок, який проводить Пенсійний фонд, складається з кількох змінних, зокрема:

середньомісячного сукупного доходу родини;

доходу на одного члена сім’ї;

співвідношення другої змінної до прожиткового мінімуму (станом на період надання субсидії);

відсотка обов’язкової плати (потрібно показник співвідношення поділити на 2 і помножити на 15%).

Щоб визначити точний розмір, треба відсоток перевести у національну валюту, помноживши його на сукупний дохід сім’ї, і вирахувати отриману суму обов’язкового платежу з вартості житлово-комунальних послуг.

У червні умова нарахування субсидії не зміниться, тобто ви може отримувати допомогу, якщо витрачаєте понад 15% прибутку на оплату комуналки.

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