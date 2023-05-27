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Як отримувати 2220 гривень на людину в місяць від ООН

Журналіст
2220 гривень на людину
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Агентство ООН у справах біженців продовжує надавати допомогу українцям. Як отримати 2220 гривень на людину в місяць.

Триває реєстрація на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН для переселенців і людей, які постраждали від війни. Сума допомоги становить 2220 гривень на кожного члена родини на місяць. Всього виплати надходитимуть протягом трьох місяців, повідомляє НСН.

Хто може отримати 2220 гривень на людину в місяць

Допомогу можуть отримати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший ніж 5400 гривень на місяць. Тобто, якщо ви були зараховані на фінансову допомогу в розмірі 2220 гривень від іншого агентства, ви не можете отримати цей вид виплат.

Грошова допомога від ООН в Україні

Звернутися по допомогу можуть:

  • переселенці, які перемістилися після 24.02.22,
  • особи, що НЕ переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких в таких областях, як Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Херсонська (перелік може бути доповнений);
  • люди, що через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Для вищезазначених груп обов’язкові такі критерії вразливості:

  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;
  • прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Як подати заявку на отримання допомоги від ООН

Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних у вашому регіоні або ж до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області.

Для заповнення заявки при собі необхідно мати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • номер банківської картки;
  • будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Виключення — маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я.

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0800307711

Інформація щодо локацій реєстрації на допомогу та відповіді на поширені запитання тут.

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