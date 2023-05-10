Батькам виплачуватимуть кошти на оздоровлення та відпочинок дітей – хто зможе отримати

В Україні стартує новий проект, в рамках якого батьки зможуть отримати кошти на оздоровлення та відпочинок дітей.

9 травня Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою запровадив механізм “гроші ходять за дитиною” при оплаті послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, передає НСН з посиланням на сайт Мінсоцполітики.

Відтепер родини з дітьми, які опинились в найбільш складних умовах – проживають на територіях, що були в тимчасовій окупації, знаходяться в зоні активних бойових дій, знаходяться на кордоні з російською федерацією, є малозабезпеченими та мають дітей, які належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї, зможуть отримувати кошти для оздоровлення та відпочинку.

До переліку цих територій відносяться: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська області.

Пріоритет в оздоровленні дітей за цим проектом з визначених областей надано з огляду на те, що регіони знаходяться в зоні активних бойових дій, перебували в тимчасовій окупації або на кордоні з російською федерацією та зазнають активних артилерійських обстрілів.

Батьки або особи, що їх замінюють, тих дітей, які відповідають вищезазначеним критеріям, отримуватимуть сповіщення про право на отримання коштів для оплати послуг з оздоровлення та відпочинку електронним повідомленням.

Зокрема, за наявності у отримувача бюджетної допомоги встановленого мобільного застосунку Дія на електронному носії, йому автоматично надійде повідомлення про можливість отримання бюджетної допомоги.

Для того, щоб скористатися послугою, батьки (особи, що їх замінюють), в яких проживають такі діти, зможуть отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів (14,165 тис. грн) для дітей віком 6-18 років.

Ці гроші батьки зможуть використати для придбання путівки на оздоровлення або відпочинок дитини в одному з таборів вищої категорії, які розташовані в карпатському регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільска обл).

Кошти можна буде використати в одному із закладів, що містяться у Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Наразі у цьому реєстрі є 16 оздоровчих закладів для дітей, які відповідають вищенаведеним критеріям.

Дія проекту розпочнеться з 1 червня. Оздоровлюватися за програмою зможуть діти 7-18 років.

Отже, вже з початку літа, сім’ї, чиї діти відповідають вищезазначеним критеріям, зможуть скористатись нагодою оздоровити своїх дітей у Карпатах.

“Метою Міністерства є забезпечення підтримки найменш захищених верств населення. Автоматичне поширення проекту на всіх дітей з даних категорій, прозора система виплат коштів на оздоровлення та відпочинок їх батькам, значне розширення кількості надавачів послуг з оздоровлення та ринкова конкуренція сприятимуть забезпеченню належної якості послуг і, відповідно, ефективному витрачанню державних коштів. У 2023 р. плануємо за рахунок Держбюджету забезпечити зазначеними послугами близько 25 тис. дітей”, зазначила перший заступник Міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Крім того, Міністерство соціальної політики продовжує можливість оздоровлювати дітей у Міжнародному таборі “Артек”. Відбір дітей для оздоровлення у цьому таборі буде відбуватись за “традиційним” підходом – путівки на оздоровлення будуть розподілятись управліннями соціального захисту у місцевих громадах. Отримати путівку на відпочинок чи оздоровлення в “Артеку” зможуть всі діти з родин, які потребують фінансової підтримки від держави (належать до малозабезпечених сімей).

Також Міністерство соціальної політики розширює можливості для оздоровлення дітей, зокрема дітей-сиріт, за рахунок співпраці з міжнародними партнерами.

Так, Міністерство вже погодило можливості для оздоровлення українських дітей, і наразі формує конкретні програми щодо їх оздоровлення у співпраці з урядами та неурядовими партнерами в Португалії, Іспанії, Норвегії, Японії, Чехії та Польщі. Це дозволить додатково розширити можливості держави для відпочинку і оздоровлення українських дітей із найбільш вразливих категорій за кордоном, без використання бюджетних коштів, з повною оплатою такого оздоровлення за рахунок коштів приймаючої країни та/або коштів донорів.

Ще новини України: Українські школярі навчатимуться двома мовами – які зміни хочуть запровадити у школах