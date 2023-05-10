Українські школярі навчатимуться двома мовами – які зміни хочуть запровадити у школах

В майбутньому школярі навчатимуться двома мовами. Нововведення буде поширюватися лише на профільні предмети та лише в старшій школі.

Генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України Олег Єресько розповів, що в українських школах можуть запровадити викладання предметів двома мовами — українською та англійською.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Схід. Інфо.

«У нас є заклади, де збираються діти, які мають здібності до вивчення іноземних мов. Там практикують раннє вивчення мов. Ми ж плануємо, що з часом у старшій школі профільний предмет обов’язково викладатимуть двома мовами — українською та англійською», зауважив Єресько.

Також чиновник зазначив, що найкращі навчальні матеріали у світі написані англійською мовою, тому важливо забезпечити українським дітям високий рівень знань. Ці знання стануть у нагоді їм у багатьох сферах, починаючи від програмування і закінчуючи наукою.

«Якщо ти хочеш здобувати знання за межами того, що є тут. Нобелівські лауреати читають свої лекції англійською мовою. Якщо ти хочеш приєднатися до них, будь ласка, вивчай мову!», закликав Єресько.

Коли така зміна може з’явитися у школах, наразі невідомо.

Також він наголосив, що наразі Міністерство освіти і науки України не планує скасовувати іспити у 4 чи 9 класах. Проте через війну в Україні цього року діти не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДІА).

Експерт наголосив, що оцінки важливі лише для складання рейтингового списку на Національному мультипредметному тесті (НМТ), щоб справедливо розподілити державне замовлення між вступниками на навчання.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Міносвіти представило програму «Освіта 4.0: український світанок» , яка містить конкретні кроки щодо модернізації шкільної освіти, включаючи запровадження білінгвального викладання у старших класах середньої школи. Це дозволить випускникам вільно володіти іноземною мовою та розширити свої перспективи.

Голова директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України Олег Єресько зазначив, що у Новій українській школі було повністю змінено ставлення до оцінювання. Тепер дітям надають більш лояльне ставлення та краще видно, де потрібно підвищити рівень їх знань.

Раніше ми писали, що у Міністерстві освіти та науки запропонували розвивати альтернативні форми здобуття дошкільної освіти в Україні. Таким чином форма навчання дошкільнят може змінитися.

Замість звичних для українців дитячих садків пропонують ввести групи короткотривалого перебування. Вони можуть бути прогулянковими, консультативними або сезонними.

Альтернативні форми надання послуг з дошкільної освіти можна буде організувати у дитсадках, школах або закладах позашкільної освіти.

У МОН пропонують облаштувати процес дошкільної освіти в бібліотеках, центрах дитячої та юнацької творчості, клубах, медико-психолого-педагогічних центрах тощо.

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