Навчання у польській школі: які відмінності від школи в Україні

Українка порівняла навчання у польській школі з навчанням в Україні, назвавши кілька переваг у системі освіти.

Як передає НСН, Олена Коченко поділилася у Фейсбук досвідом навчання своїх дітей у школах Польщі. Зокрема, розповіла, чому дітям там сподобалося більше.

Пані Олена на початку повномасштабної війни виїхала з трьома дітьми до Польщі. Там вони майже чотири місяці ходили до школи – у другий, шостий та восьмий класи. Причому у дві різні школи.

Влітку вона з дітьми повернулася на Батьківщину. Весь цей навчальний рік в Україні її діти дуже сумували за польською школою і страждали в українській. Так, Коченко розповіла, що найбільше сподобалося в польській школі:

помірне навчальне навантаження, набагато легша програма, ніж в українській школі;

майже повна відсутність домашніх завдань, лише інколи задавали додому якісь цікаві проєкти або невеличкі вправи;

кількість контрольних та тестів на тиждень обмежена, у вчителів є спеціальний календар, де вони записуються на проведення тестів. Більше 3 тестів на тиждень в одному класі проводити не можна. Для порівняння – в Україні у дітей часто буває 4 – 5 тестів і контрольних на день;

вчителі дітей поважають, атмосфера на уроках доброзичлива, не було постійного тиску та залякування оцінками;

проводили багато екскурсій та подорожей;

смачна їжа в їдальнях;

на більшості перерв діти гуляли надворі;

в класах до 20 учнів, немає другої зміни – і це були звичайні державні школи.

В результаті діти йшли в школу та приходили з неї з гарним настроєм, у них була купа вільного часу для прогулянок та спілкування з друзями, не було страху та постійного стресу. Щодо знань – я впевнена, що вони за таких умов здобуваються легко і невимушено, оскільки у дітей є вільний простір для думки і творчості. А вужчу спеціалізацію вони отримають згодом у профільних навчальних закладах, написала жінка.

Ще відмінності навчання у польській школі

Як пише видання fzpk.info, в Польщі діє 6-бальна система оцінювання, де 6 відповідник українського 12, 2 – це прохідний бал, а 1 – «незадовільно». Учнів оцінюють вже з 4 класу початкової школи. Оцінки мають три «wagi» – це «вартість» оцінки залежно від виду діяльності за яку її виставлено. Позначається вона ступенем біля оцінки в щоденнику. Wagi важливі при підрахунку семестрових / річних, адже, напр., контрольні роботи мають більшу “вартість”, ніж усні відповіді. Учні з недостатнім рівнем знань за умови систематичної роботи вдома та на уроці отримують бали із позначкою «+», або ж, в протилежному випадку «-». Якщо учень отримав кілька незадовільних оцінок чи “не класифікацію з предмета” на кінець року, то він буде повторювати весь навчальний рік.

Вчителі кожного предмету проводять щотижневі консультації для учнів, які відстають від навчального процесу чи прагнуть виправити оцінку з певного предмета. Усі мають можливість відвідати консультацію для повторного опрацювання матеріалу, але частіше використовують ці години для перездачі. Перездати можна “1” протягом двох тижнів, хоча не з усіх видів діяльності. Є додаткові заняття з екзаменаційних предметів для випускних класів (8 класу початкової школи та 4 класу ліцею) Саме тому, учні в польських школах вкрай рідко потребують додаткових послуг репетиторів, хоча, так само процвітає “підготовка до MATURy”, особливо з предметів поглибленого вивчення (“rozszerzenia”), де високі результати необхідні для конкуренції при вступі до вишу.

Повна середня освіта в Польщі та профільне навчання

Наразі повна середня освіта в Україні – 11 років, у Польщі – 12 і більше. Після початкової школи, (неповна середня освіта – 8 класів) навчання продовжується:

в ліцеї (4 роки) якщо далі планується вступ до Вишу. Ліцей має класи з різними профілями відповідно до 2-3 предметів поглибленого вивчення (напр медичний клас = біол + хім, економічний = геогр + матма) а по закінченні необхідно здати випускний іспит MATURA. Спеціальності випускник не отримує. Якщо MATURA “завлена”, то хх можна спробувати перездати за рік, або отримати спеціальність в Szkole policealnej.

в технікумі (5 років). У технікумі учні навчаються за вибраною спеціальністю, по закінченні мають здати кваліфікаційний іспит зі спеціальності й отримати рівень “технік”, а от MATURA здають за бажанням (але вона є умовою до вступу у виш). При вступі до Вишу, абітурієнт після закінчення технікуму починає навчання з 1 курсу.

школа “branżowa” I та ІІ ступеня – це 3 (wykształcenie zasadnicze branżowe) +2 (dyplom technika) роки навчання спеціальності, що наразі не є популярним напрямком навчання, хоча і дуже просувається державою. Наразі, оскільки польська освіта триває на рік довше, українські учні навчаючись польській школі закінчують дистанційно в українську школу і з документами української повної середньої освіти вступають до польських Вишів не завершуючи середню освіту в Польщі.

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