Психологи назвали 7 екологічних способів виражати злість

Наше життя дає чимало приводів для негативних емоцій – зокрема, злості. Те, що ми відчуваємо – нормально. А от тримати негатив у собі – шкідливо для здоров’я. Не дарма ж у народі кажуть: «луснув від злості». Тому накопичувати погані емоції не варто. Але як виражати злість так, щоб отримати полегшення, і не нашкодити при цьому оточуючим – дітям, батькам, партнерам, просто випадковим людям, які опинилися поруч, коли нас просто «розриває» і пара йде з вух?

Психологи назвали 7 екологічних способів. Про них НСН розповість нижче, посилаючись на Телеграм-канал Психологічна підтримка.

7 екологічних способів виражати злість

Способи, описані нижче, принесуть вам полегшення і не нашкодять іншим.

1.Активна ходьба або спорт – бойові мистецтва, силові вправи, динамічні танці. Так ви не тільки позбавитеся негативних емоцій, але й покращите свій фізичний стан, адже рух – це життя.

2.Побийте подушку або покидайте каміння у воду. Під час процесу проговорюйте свої почуття, образи та гнів. Говоріть усе, про що думаєте, навіть якщо це дуже погані слова.

3.Можна взяти ковдру за кінці й витрушувати її з усієї сили. Або міцно скрутити рушник.

4.Розслабити тіло і звільнитися від внутрішньої напруги та агресії допомагає масаж.

5.Лайка вголос – це також дієвий спосіб звільнитися від агресії.

6.Гучний спів та агресивна музика.

7.Прибирання та впорядкування речей як один із видів активності також є дієвим способом вивільнити внутрішню злість.

Спробуйте ці способи, обирайте ті, які найбільше допомагають особисто вам – будьте здорові і щасливі!

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