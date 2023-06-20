Державне агентство з розвитку туризму (ДАРТ) оновило правила подорожей влітку 2023 року. Які дозволи та обмеження діють під час воєнного стану

Дозволи і обмеження під час подорожей діють в 15 областях України. Таку інформацію надали військово-цивільні та обласні адміністрації.

Про це йдеться у пресрелізі ДАРТ, повідомляє НСН.

Одна з основних рекомендацій перед плануванням подорожі потрібно уточнити наявність укриттів за майбутнім маршрутом, а також враховувати діючу комендантську годину.

“Заборонені сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів по всій Україні. Недоступні також туристичні точки, близькі до кордонів з Білоруссю та Росією. Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях. Цього року, як і минулого року, українцям доведеться забути про пляжний відпочинок на берегах Чорного та Азовського морів. Узбережжя останнього повністю окуповане росіянами, а чорноморське – недоступне через мінну небезпеку та загрози ракетного обстрілу. Відносно безпечні центральні та західні регіони України. На цих територіях діють деякі обмеження, які можуть відрізнятися в різних областях”, – наголошується у пресрелізі.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза житловими масивами. Також заборонено сплав водоймами. Чорнобильську зону закрито для відвідувачів.

На Черкащині можна відпочивати біля водоймищ, але лише у тих, які визначила ОВА. Офіційно в Черкасах діють п’ять пляжів: три комунальні та два приватні. Відвідування лісів категорично заборонено.

Правила подорожей влітку 2023 року – які заборони та обмеження діють

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволяється купатися, але без плавзасобів. Також в ОВА просять узгоджувати графік тренувань на водоймах з урахуванням не наближення до мостів ближче ніж на 100 метрів.

На Вінниччині всі туристичні об’єкти працюють у звичайному режимі. Дозволено туристичну діяльність на водоймах крім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. Заборонено відвідування лісів.

У Житомирській області дозволено збирання ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім територій, розташованих за 20 км від лінії державного кордону України з Білоруссю та тимчасово окупованих місцевостей. Також заборонено відвідування заповідників області. Закриті водоймища, розташовані поряд з об’єктами критичної інфраструктури, решта готова приймати відпочивальників. Серед закладів культури області працюють виключно ті, що мають облаштовані укриття.

У Дніпропетровській області заборонено навігацію на водних об’єктах малих, моторних, вітрильних, прогулянкових, спортивних суден, водних мотоциклів та інших засобів розваги на воді. Заборонено відвідувати ліси. Музеї та театри регіону працюють за вимогами, передбаченими законом “Про правовий режим воєнного стану”.

У Кіровоградській області заборонено відвідувати ліси та користуватися плавзасобами на водоймах.

У Волинській області діють заборони на сплави на водоймах під мостами та відвідування лісів біля білоруського кордону. Водночас, дозволено купатися у річках та озерах, розташованих у місцях масового відпочинку, зокрема, на озері Світязь. Не встановлені обмеження щодо відвідування виставок, кіно, музеїв та інших туристичних місць.

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати до нього на транспорті. Винятки є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях чи веломаршрут. Заборонено екскурсії, походи, сплави біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів. Туристичні об’єкти відкриті, купатися та засмагати можна лише на пляжах, перевірених та рекомендованих ДСНС.

У Закарпатській області можна ходити до лісів, але деякі маршрути для відвідування закриті. Йдеться про частини Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, що межують з іншими державами. Зокрема, закрито для відвідувачів гору Піп Іван та водоспад Ялинський, розташовані на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення. Заборонено польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори та ліси. На території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. Крім того, затверджено додаткові тимчасові режимні обмеження у Верховинському районі та в селах у прикордонній смузі в межах Зеленської та Білоберської сільрад. Зокрема, заборона стосується відпочинку на території громад, які розташовані біля кордону.

На Тернопільщині також дозволено відвідувати ліси. Тут усі туристичні об’єкти працюють у звичайному режимі та відповідно до затверджених графіків. В області напрацьовують нові та вдосконалюють існуючі маршрути активного пішого та велотуризму. Туристичні інформаційні центри Тернополя, Теребовлі, Чорткова та Заліщики популяризують локальні туристичні продукти та створюють локальні туристичні маршрути, що містять екскурсійні програми, з організацією майстер-класів та елементами гастротуризму.

На Рівненщині військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси та збирати ягоди, але не по всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Міляцької, Старосільської, Березівської. Водночас для відпочинку на природі на Рівненщині лісівники облаштували 125 спеціальних місць (6 нових відкрили минулого року). Вони розташовані по всій Рівненщині. Там можна безпечно відпочивати. За порушення вимог пожежної безпеки у лісах передбачено штрафи для громадян у розмірі від 1530 гривень, а в окремих випадках – кримінальну відповідальність.

У Хмельницькій області всі туристичні об’єкти працюють у звичайному режимі та відповідно до затверджених графіків. Відвідування лісів не заборонено, проте є деякі обмеження: заборонено розведення багать, а також в’їзд до лісів усіх видів транспортних засобів, крім велотранспорту.

У Чернівецькій області всі туристичні об’єкти працюють у звичайному режимі, згідно із затвердженими графіками, їх відвідування здійснюється відповідно до вимог закону “Про правовий режим воєнного стану”. Рішення про заборону відвідування лісів немає. Туристичні локації, розташовані за 5 км від прикордонної смуги, відвідувати можна лише з дозволу прикордонників.

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