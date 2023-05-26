«Укрзалізниця» майже завершила підготовку вагонів до перевезень улітку. Половина вагонів матимуть кондиціонери

Половина вагонів, які курсуватимуть влітку, матимуть кондиціонери. Про це повідомила «Укрзалізниця» у Facebook, інформує НСН.

«З 2151 вагону активного літнього парку зараз ми вже підготували 1902 вагони, з них – 1064 вагони з кондиціонуванням», – йдеться у повідомленні.

До 31 травня мають завершити підготовку вагонів до літніх перевезень, зокрема продути систему вентиляції, почистити повітряні фільтри, заправити систему кондиціонування та розконсервувати вікна.

Квитки у вагон із кондиціонером можна вибрати через застосунок, чатбот чи сайт. Біля кожного вагона є відповідна позначка, що полегшує орієнтування під час купівлі квитка.

Частина вагонів, які курсуватимуть влітку, матимуть кондиціонери – «Укрзалізниця»

Відомо, що раніше «Укрзалізниця» оголосила про створення жіночих купе. Наразі розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам із дітьми до шести років будь-якої статі. Наразі точно не визначено, на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення, пасажири яких проводять у дорозі багато часу.

Перед початком літнього сезону українцям нагадують, які правила відпочинку діють у безпечних регіонах України. Обмежене відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Як можна відпочивати, та які заборони діють нагадали у Державному агентстві розвитку туризму.

Які правила відпочинку діють під час війни

Плануючи мандірівку, слід переконатися, що на маршруті є бомбосховища чи укриття.

Варто враховувати, що заборонені по всій Україні сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів. Також недоступні туристичні локації поблизу кордонів з Білоруссю та Росією.

Обмеження діють щодо відвідування окремих гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

На сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, відпочинок небезпечний через активні бойові дії. Варто утриматись від подорожей в райони, які були під окупацією.

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