Перевірка укриттів – скільки сховищ виявилося закритими і непридатними для використання

Після трагедії У Києві, де біля одного зі сховищ загинули мати і дочка, влада прийняла рішення здійснити ревізію сховищ. Що виявила перевірка укриттів

У МВС повідомили, що наразі правоохоронцями вже було перевірено 4800 укриттів у країні. При цьому, близько 900 з них виявилися непридатними для використання.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко, повідомляє пресслужба МВС, інформує НСН.

Перевірили понад 4800 укриттів по державі. Закритими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання – 893, – повідомив глава відомства.

Він додав, що всі порушення зафіксовано.

Перевірка укриттів – непридатна п’ята частина бомбосховищ

“Складені акти передано відповідальним органам для усунення недоліків”, – заявив він.

Клименко підкреслив, що ревізії проводили понад 5300 рятувальників, поліцейських і представників влади.

Раніше президент України Володимир Зеленський дав доручення провести тотальну перевірку всіх укриттів у країні. Приводом стала трагедія в Деснянському районі Києва.Там, 1 червня 2023 року внаслідок ракетних обстрілів РФ у Києві загинули люди, зокрема дитина. Пізніше з’ясувалося, що під час повітряної тривоги ті просто не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було закрите.

Як після цього заявив очільник країни, укриття цивільного захисту мають бути цілодобово доступними для людей, а забезпечувати це має місцева влада.

Раніше спікер КМВА Михайло Шаманов повідомив, що загалом у Києві сьогодні діє близько 4 тис. укриттів. Із них 3 393 – це цокольні підвальні приміщення, 364 – підземні автопаркінги, 211 – підземні переходи та 46 – підземні приміщення метрополітену. Приблизна загальна їхня місткість – близько 2,7 млн осіб. Найнадійнішим з укриттів вважається метрополітен.

Ще новини Україні: Де краще сховатися і як поводитися під час повітряної тривоги та обстрілів — ДСНС