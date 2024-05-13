У Сумській області почали проводити евакуацію з міст Білопілля та Ворожба. Це пов’язано з ворожими обстрілами

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артю,. передають Новини України – НСН.

“Ми повинні захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив президент України Володимир Зеленський”, – сказав очільник області.

У Сумській області почали евакуацію з двох міст – подробиці

Начальник Сумської ОВА уточнив, що це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість російських обстрілів. Зараз в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

«Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що продовжується в області евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з рф, яка розпочалась ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

«Варто зазначити, що з січня по квітень цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 жителів, поранено – 110, в тому числі 13 дітей. За минулий тиждень загинуло 3 людей, поранено 7, з них 3 дітей. Бережіть своє життя і здоров’я – завчасно евакуюйтесь у безпечні місця», – повідомив Артюх.

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