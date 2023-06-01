В Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Києві – Шмигаль

В Україні мають перевірити роботу всіх укриттів після трагедії у Києві 1 червня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

В Україні перевірять доступність укриттів, після того,як під час сьогоднішньої ракетної атаки по Києву загинула жінка, що не змогла потрапити в укриття, адже воно було зачинене.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

Він нагадав, що сьогодні вночі окупанти випустили по Києву 10 балістичних та крилатих ракет. При цьому люди не змогли потрапити до укриття під час повітряної тривоги.

“Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей”, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку.

За його словами, покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися.

Закрите укриття в поліклініці у Києві

Сьогодні вночі окупанти атакували столицю ракетами з ОТРК “Іскандер“, усі вони були збиті. При цьому уламки ракет впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей – дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер Києва Віталій Кличко попросив відсторонити від виконання обов’язків на час слідства голову Деснянського району.

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