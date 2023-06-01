Окупанти використовують Іскандери для ударів по Києву – причину пояснив Юрій Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому армія РФ використовує Іскандери для ударів по Києву і області

Окупанти для ударів по Києву та області ОТРК Іскандер, оскільки ворожа артилерія не дістає до столиці, а з Клинців Брянської області, звідки вночі 1 червня випущено сім Іскандер-М та три Іскандер-К, якихось 300 км, і на реагування – лічені хвилини.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це розповідає НСН з посиланням на Факти.

Чому окупанти використовують Іскандери для ударів по Києву

«Чому противник використовує ОТРК? Тому что артилерія не дістає, і щоб був мінімум часу, щоб зреагувати. Бо якщо летить з Каспію чи Чорного моря, то є близько години на те, щоб зреагувати, піти в укриття тощо. А тут йдеться про лічені хвилини. Тому противник хоче застати зненацька», – пояснив він

За його словами, небезпека цих ракет – як балістичних, так і крилатих – у тому, що невелика відстань.

«Це Брянська область РФ, це приблизно район Клінців…Відстань до Києва невелика (340 км)…Саме тому повітряна тривога була не такою довготривалою до моменту першої роботи ППО. Так, на жаль, є загиблі, ще й у День захисту дітей загинула дитина. Але окупанти поплатяться за все, що зробили на нашій землі. Це очевидно», – додав Ігнат

Під час ракетної атаки на Київ уноч 1 червня Повітряні сили ЗСУ знищили 10 із 10 ракет, які росіяни випустили з оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер з території Брянської області.

За останніми даними, серед них – сім Іскандер-М та три Іскандер-К.

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