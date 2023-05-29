Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому не можна фотографувати уламки ракет після збиття їх силами ППО

Фотографувати уламки ракет, що падають після збиття силами протиповітряної оборони, не варто.

Про це заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє НСН.

«Бачимо, що знімають уламки ракет, які лежать у межах Києва (йдеться про фото, опубліковане мером міста Віталієм Кличком — ред.). Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим більше західне озброєння — той самий Patriot чи ракета NASAMS, то ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Друге — вони це знімають, викладають у себе в Росії і показують, як „українські націоналісти“ зенітними ракетами західного зразка „вдарили“ по своїх домівках і жителях, використовуючи це в рамках своєї пропаганди», — наголосив Ігнат

Представник Повітряних сил також наголосив, що «фото з ракетами краще заблюрити, бо це наслідки роботи ППО — ракета розвалюється в повітрі, адже її уламки не розчиняються в повітрі». Також він укотре нагадав, що під час повітряної тривоги варто перебувати в укритті.

Росія атакувала Україну в понеділок вдень, 29 травня, 11 балістичними і крилатими ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили всі над Києвом та областю.

Мер Києва Віталій Кличко 29 травня під час повітряної тривоги показав уламок російської ракети, що впала на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Чому не можна фотографувати уламки ракет пояснив Юрій Ігнат

Росія завдала другого масованого удару по Києву за добу і 16-го за травень. Влада повідомила, що під час денної атаки уламки ракет упали в кількох районах столиці. Також, за словами мера Віталія Кличка, госпіталізували одну людину.

У ніч на 29 травня сили ППО знищили 37 крилатих ракет і 29 дронів-камікадзе, запущених Росією. У районі Києва збили понад 40 повітряних цілей.

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