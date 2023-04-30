Скільки ракет залишилося у Росії – Ігнат про виробництво зброї окупантами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігант розповів, скільки ракет залишилося у росії і які можливості їх виготовлення є у окупантів

Наразі у Росії залишилося небагато ракет. Проте країна-агресорка продовжує їх виготовляти, хоча й повільно.

Про це в етері всеукраїнського телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, що оскільки ракети – це високотехнологічна зброя, тому для їх виготовлення потрібен певний час.

Про це розповідає НСН.

“Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти”, – сказав Ігнат.

Скільки ракет залишилося у Росії

Він пояснив, що рештки ракет, які російські окупанти застосували під час останніх атак, свідчать, що вони свіжі. Зокрема, їх було виготовлено восени та взимку.

Проте темпи виробництва невисокі. “Це високотехнологічна зброя, і вона швидко не виробляється”, – пояснив Ігнат.

Варто зазначити, що Росія, ймовірно, відходить від ударів великої дальніості по Україні. В атаці, що відбулася 28 квітня – першій від початку березня 2023 року, брала участь менша кількість ракет, ніж у зимовий період, і навряд чи вона була спрямована на енергетичну інфраструктуру України.

Захисники українського неба під ранок 28 квітня збили 21 російську крилату ракету і два безпілотники, якими Росія атакувала низку регіонів. Загалом ворог здійснив 23 пуски ракет різного базування.

Але унаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Умані Черкаської області загинули щонайменше 23 людини. Серед них – шестеро дітей, наймолодшій жертві російського ракетного удару в Умані було всього 1,5 роки.

Як відомо, російська терористична армія почала застосовувати для ударів по Україні керовані ракети іранського виробництва. Йдеться про протитанкові ракетні комплекси Dehlaviуeh, вироблені в Ірані, які фактично є клонами російського ПТРК “Корнет”.

Ще новини України: Масована ракетна атака 28 квітня вбила і поранила людей – все, що відомо (фото, відео)