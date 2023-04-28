Відео моменту удару ракети по 9-поверхівці в Умані: кількість загиблих зростає

У мережі з’явилося відео моменту удару ракети по 9-поверхівці в Умані під час масованої російської атаки вранці 28 квітня, передає НСН.

На відео бачимо, як ракета влучає у будівлю у місті Умань і чуємо гучний звук вибуху.

Відео моменту удару ракети

Тим часом, рятувальні роботи на місці удару в Умані продовжуються. На жаль, кількість загиблих зростає. Станом на 10 ранку відомо вже про 10 загиблих. Про це повідомляє Національна поліція. Серед них, за даними місцевих – маленька дитина. Багато поранених.

В Умані скасували на невизначений термін усі розважальні заходи і оголосили триденну жалобу за загиблими.

Наслідки удару ракети по 9-поверхівці в Умані: фото, відео

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