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Нова атака на Київ 29 травня вдень – що відомо (фото, відео)

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Нова атака на Київ 29 травня вдень – що відомо (фото, відео)
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Після нічної масштабної ворожої атаки, росіянами була здійснена нова атака на Київ 29 травня вдень. НСН розповість все, що відомо на даний момент про її наслідки. Матеріал доповнюється.

Близько 11:21 у центральних районах столиці пролунали вибухи. Згодом серія нових вибухів була зафіксована і в деяких інших районах Києва. Також було гучно на Чернігівщині і Сумщині – працювала ППО. Дуже швидко тривога поширилася на всю територію України.

Вже через півгодини з’явилися повідомлення про падіння уламків ракет у столиці. За вказаними адресами поспішили рятувальники і медики.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, –повідомив мер Віталій Кличко.

Станом на 11.45 у Києві було виявлено 6 уламків ракет. В Оболонському районі біля АЗС, на дорожнє покриття із займанням, на зелену зону. В Деснянському – на територію одного з парків, в Дніпровському на дорогу в різних місцях, – повідомили в КМВА

уламок ракети на дорозі у києві

Інформація про постраждалих і руйнування ще уточнюється.

Але в КМВА вже заявили, що усі повітряні цілі над столицею були успішно збиті силами і засобами ППО, влучання по об’єктах Києва не допущено.

Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику – після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються. Нагадую про найголовніше для киян – неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги! – написав Сергій Попко, начальник КМВА

Метро у Києві під час атаки

Метро у Києві під час атаки

Нова атака на Київ 29 травня: що кажуть у Повітряних силах

Ракети летіли по балістичній траєкторії, — Юрій Ігнат

Попередньо, це були “Іскандери”. Вони є різних модифікацій. “Іскандер-М” – це балістична ракета, а є “Іскандер-К” – це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований – дамо пізніше, – сказав Ігнат.

Вибухи в Києві та області. Попередньо робота ППО.

Ще новини України: Наймасштабніша атака на Київ 28 травня: є жертви і руйнування – все, що відомо

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