Нова атака на Київ 29 травня вдень – що відомо (фото, відео)

Після нічної масштабної ворожої атаки, росіянами була здійснена нова атака на Київ 29 травня вдень. НСН розповість все, що відомо на даний момент про її наслідки. Матеріал доповнюється.

Близько 11:21 у центральних районах столиці пролунали вибухи. Згодом серія нових вибухів була зафіксована і в деяких інших районах Києва. Також було гучно на Чернігівщині і Сумщині – працювала ППО. Дуже швидко тривога поширилася на всю територію України.

Вже через півгодини з’явилися повідомлення про падіння уламків ракет у столиці. За вказаними адресами поспішили рятувальники і медики.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, –повідомив мер Віталій Кличко.

Станом на 11.45 у Києві було виявлено 6 уламків ракет. В Оболонському районі біля АЗС, на дорожнє покриття із займанням, на зелену зону. В Деснянському – на територію одного з парків, в Дніпровському на дорогу в різних місцях, – повідомили в КМВА

Інформація про постраждалих і руйнування ще уточнюється.

Але в КМВА вже заявили, що усі повітряні цілі над столицею були успішно збиті силами і засобами ППО, влучання по об’єктах Києва не допущено.

Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику – після тривалих виключно нічних нападів, завдав удару по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Тобто, рашисти явно демонструють, що націлені на знищення цивільного населення. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами нашої ППО. За наявною інформацією, влучань по об’єктах Києва не допущено. Дані опрацьовуються і уточнюються. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському р-ні 3 випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському. Без критичних руйнувань. Інформації щодо потерпілих на разі уточнюються. Нагадую про найголовніше для киян – неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги! – написав Сергій Попко, начальник КМВА

Метро у Києві під час атаки

Нова атака на Київ 29 травня: що кажуть у Повітряних силах

Ракети летіли по балістичній траєкторії, — Юрій Ігнат

Попередньо, це були “Іскандери”. Вони є різних модифікацій. “Іскандер-М” – це балістична ракета, а є “Іскандер-К” – це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований – дамо пізніше, – сказав Ігнат.

Вибухи в Києві та області. Попередньо робота ППО.

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