Повітряна атака на Київ 28 травня вночі стала наймасштабнішою за весь час. Запустивши десятки дронів, «вєжлівиє люді» «вітали» столицю з Днем міста. НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал доповнюється.

Атака на Київ 28 травня – дані про руйнування і постраждалих

Атака 28 травня була чотирнадцятою за цей місяць. Попередньо, ворог атакував баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

За попередніми даними КМВА, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів.

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

В Голосіївському районі:

Уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Мер Кличко повідомляв, що загинув 41-річний чоловік, поранення отримала 35-річна жінка.

Виникло займання даху одного з ТРЦ.

Виникла пожежа на території одного з будівництв;

Також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку.

В Дарницькому районі

в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно. Мешканців закликають орієнтуватися на інформацію підсумкових звітів КМВА і слідкувати за новими повідомленнями.

Фото наслідків падіння уламків в Печерському районі Києва показали в КМВА

Атака 28 травня була нетиповою – Гуменюк

Для удару по Україні, який Росія здійснила у ніч на 28 травня, ворог змінив тактику. Росіяни під час атаки використали нетрадиційні маршрути для запуску дронів-камікадзе. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла керівниця пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, зміна маршрутів запуску дронів пов’язана з намаганнями росіян обійти протиповітряну оборону на півдні.

“Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху “шахедів”, — зазначила вона

За словами представниці ЗСУ, попри намагання обійти українську ППО все ж було збиття дрона над Миколаївщиною. За її словами, військові вивчають нові підходи росіян до дронових атак.

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