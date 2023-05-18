Масована повітряна атака 18 травня вбила і поранила людей – все, що відомо про наслідки

Масована повітряна атака 18 травня стала черговим терористичним актом росії проти України. Тривога декілька годин поспіль лунала по всій території нашої держави. Жителі низки регіонів чули вибухи. Успішно працювала ППО, але були і влучання. На жаль, не обійшлося без жертв. НСН розповість все, що відомо, про наслідки чергової повітряної атаки. Матеріал доповнюється.

Масована повітряна атака 18 травня – ситуація в регіонах

Київщина

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені, – повідомили в КМВА.

Це був девʼятий за ліком повітряний напад на столицю з початку травня.

Цього разу атака була здійснена із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі – там було загорянння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована.

В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.

Дані оперативного зведення збираються та уточнюються.

Одещина

Більшість ракет ворога було збито над морем Силами ППО, – повідомив Сергій Братчук

На жаль, є влучання у промисловий об’єкт: 1 цивільна людина загинула, двох – поранено.

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