Ракетна атака на Київ 1 червня: серед загиблих двоє дітей, багато постраждалих і руйнувань (фото)

Вночі була здійснена чергова ракетна атака на Київ 1 червня. Вже котру ніч поспіль столиця не спала. НСН розповість все, що відомо про її жахливі наслідки. Матеріал доповнюється.

Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей, – написали в КМВА

Тут повідомили, що ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу. За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування.

Троє людей загинуло, серед них двоє дітей. 10 постраждало.

Ракетна атака на Київ 1 червня: яка ситуація в районах

В Деснянському район

Загиблі і постраждалі:

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років).

7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

Пошкодження.

Житловий сектор будинок – вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;

внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район

Постраждалі:

3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Пошкодження.

В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Падіння уламків на адміністративну будівлю;

Є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;

Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Наслідки падіння уламків в Дніпровському районі

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Пошкодження.

В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;

Падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;

Зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються.

Слідкуйте за новими повідомленнями. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки при оголошені повітряної тривоги! І будьте особливо обережні – балістичні ракети летять дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди! Тому завчасно готуйте необхідні речі і мінімізуйте час зборів та переходу в укриття! Бережіть себе і близьких!, – закликав Сергій Попко, начальник КМВА

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