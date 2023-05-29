Масована повітряна атака 29 травня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 29 травня вночі. Росіяни запускали по нашій державі ракети і дрони. Повітряна тривога лунала по всій території України. Вибухи чули мешканці низки регіонів. НСН розповість все, що відомо про нічну атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

ППО вночі 29 травня працювала у Київській, а також Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. Вибухи чули й в інших регіонах. Повітряна атака була комбінованою – летіли ракети і безпілотники.

Масована повітряна атака 29 травня – ситуація в регіонах

Київщина

Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю. Це вже 15-та повітряна атака з початку травня! Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення, – йдеться у повідомленні КМВА вранці

Цією ночі ворог знов запускав по Києву дрони – за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.

Загалом, силами і засобам української ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено.

В результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, обійшлося без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило

Відео наслідків падіння уламків у Подільському районі Києва.

Одещина

В Одеській ОВА констатували влучання в портову інфраструктуру під час нічної атаки 29 травня.

У ніч проти 29 травня повітряна тривога на Одещині тривала близько 4 годин. Про попередні наслідки атаки розповів голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

Братчук підтвердив інформацію про прильоти в районі одного з портів регіону, однак констатував, що деталі стосовно цього будуть згодом.

Була атака дронів-камікадзе на портову інфраструктуру. Більш детально зможемо повідомити трошки пізніше, – сказав Братчук.

Цю інформацію згодом підтвердила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Що стосується конкретно нічної атаки в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі, спалахнула пожежа. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються, – розповіла вона

Гуменюк додала, що над Одещиною вдалося збити один ворожий “Шахед”

Миколаївщина

Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог направив на південь України дрони-камікадзе типу Shahed-131/136. Як повідомляють у ОК «Південь», 3 із них було знищено в небі над Миколаївщиною.

Львівщина

На Львівщині вночі працювала ППО, – про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Хмельниччина

Мешканці Хмельниччини чули серію вибухів. За даними ОВА, працювала ППО..

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