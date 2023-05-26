Нічна повітряна атака на Україну 26 травня – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 26 травня. Росіяни запускали ракети і «шахеди» по різним регіонам. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

О 03:08 26 травня всіх областях України завили сирени. Моніторингові групи повідомили про запуск крилатих ракет по території України. Вибухи чули жителі Дніпра, Києва та Черкас.

Нічна повітряна атака на Україну 26 травня – ситуація в регіонах

Київщина

Черговий повітряний напад на Київ 29 травня став 13-м у цьому місяці. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені!

За даними на цю годину, потерпілих у Києві не зафіксовано.

Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань. На парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі;

В Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються.

Про таке повідомили в КМВА.

Дніпропетровщина

Ніч на Дніпропетровщині 26 травня була надважкою. Ворог атакував область ракетами і шахедами. Про це повідомляє керівництво області.

Надважка ніч. Було гучно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами, – написав начальник ДніпроОВА Сергій ЛисаК

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали.

Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО, – зазначив Лисак

За його словами, попередньо тільки військові з ПвК “Схід” цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 «Шахедів».

Телеграм-канал Дніпро Оперативний показав фото і відео наслідків нічної атаки.

Ось такі звуки чули мешканці Дніпра сьогодні вночі

Працювала ППО.

У багатьох будинка пошкоджено вікна, а на вулицях люди знаходять уламки ракет.

Миколаївщина

Вночі 26 травня силами ППО на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136»

Ще новини України: Масована атака на Київ 16 травня була винятковою за своєю щільністю – все, що відомо