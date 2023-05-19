Нічна повітряна атака 19 травня – все, що відомо про наслідки

Нічна повітряна атака 19 травня стала десятою масовою атака росії на Україну у цьому місяці. Знову по всій території нашої держави лунала повітряна тривога. Вибухи чули у Києві, Львові, Рівному, Луцьку, Кривому Розі тощо. Працювала ППО. НСН розповість все, що відомо про наслідки чергової атаки ракетами і дронами. Матеріал доповнюється.

Командування Повітряних Сил ЗСУ інформує:

У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 «шахедів» та шести «Калібрів».

Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Нічна повітряна атака 19 травня – ситуація в регіонах

Київщина

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, знищені силами і засобами української протиповітряної оборони. Про це повідомляє КМВА у Телеграм-каналі.

“Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено!” – йдеться у повідомленні.

У КМВА також уточнили, що ця повітряна тривога у столиці була повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, окупанти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси «Shahed».

З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, із короткими інтервалами між атаками, якими загарбники намагалися виснажити українську ППО.

Дніпропетровщина

О 01:53 один із очільників Кривого Рогу Олександр ВІлкул підтвердив вибухи.

Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується, – написав він

Вранці стало відомо, що ворог вдарив по приватному промисловому підприємству у Кривому Розі. Тут постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi.

Є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.

Через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак.

Львівщина

Львівщину атакували між 4 та 5 годинами ранку «Шахеди». Таку інформацію оприлюднили зранку в ОВА.

Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували «шахеди». Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема, – написав Максим Козицький

Вибух також прокоментував мер Садовий.

Щодо вибуху, який було чутно у Львові близько 4 години ранку. За попередньою інформацією, ціллю був обʼєкт критичної інфраструктури міста. Атакували шахедами. Постраждалих немає, – повідмив Андрій Садовий у своєму Телеграмі

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