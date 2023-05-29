Як вплинуть нічні атаки по Києву на контрнаступ ЗСУ – ISW

В Інституті вивчення війни пояснили, чи вплинуть нічні атаки по Києву на контрнаступ української армії, передає НСН.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Київ нічними атаками дронів та ракет.

У ніч на 28 травня Росія завдала найбільшого удару “шахедами” по Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначили у Генштабі, ворог запустив 59 безпілотників Shahed-131/136, з яких було збито 58. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, цей удар можна вважати найбільший ударом БПЛА від початку Великої війни.

“Націлювання Росією авіабоєприпасів на Київ, а не на інфраструктуру чи військові об’єкти, продовжує обмежувати здатність цієї обмеженої російської повітряної кампанії суттєво послабити наступальні можливості України для майбутнього контрнаступу, як раніше оцінювала ISW”, йдеться у звіті аналітиків.

Вночі 29 травня ворок також вдарив по Україні. Цього разу окрім безпілотників були задіяні ракети.

Росіяни випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків російські війська атакували іранськими безпілотниками Shahed-136/131. Загалом вони запустили близько 35 ударних дронів.

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала в зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».

Українські захисники знищили 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних безпілотників Shahed-136/131;

1 розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.

Однак, повідомляється про влучання у Хмельницькій області, в тому числі і у військовий об’єкт.

В ОВА зазначили, що станом на ранок тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. В ОВА уточнюють дані щодо постраждалих.

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