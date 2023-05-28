Масштабна атака шахедами 28 травня була нетиповою: як Росія змінила тактику

Масштабна атака шахедами 28 травня: Росія використала незвичні маршрути для запуску дронів-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, інформує НСН.

“Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями й потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, – це пошук нової тактики. Вони тяжіють до річища річок, щоб приховувати напрямки руху шахедів”, повідомила керівниця пресцентру.

Попри намагання ворога обійти українську ППО, наші захисникі все ж збили дрон у Миколаївській області.

Загалом у ніч проти 28 травня росіяни запусти 54 ударних безпілотники, сили ППО України знищили 52 з них.

Масштабна атака шахедами 28 травня. Що відомо

Росія атакувала Київ у день міста

Окупанти атакували столицю у день, коли та святкує День Києва. Це була чотирнадцята повітряна атака на Київ з початку травня. За попередніми даними, це була наймасованіша атака дронами з початку повномасштабного вторгнення.

“Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян із Днем Києва за допомогою своїх смертоносних безпілотників. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме — баражувальними боєприпасами Shahed”, зазначив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Напад на столицю росіяни здійснювали в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад п’ять годин. За попередніми даними, сили та засоби ППО в повітряному просторі Києва знищили більш як 40 безпілотників.

Всі наслідки ворожої атаки наразі з’ясовуються. Відомо про руйнування у різних районах міста через падіння уламків збитих шахедів, також є постраждалі та один загиблий.

У Києві з початку травня неспокійно. Росіяни намагаються атакувати столицю ледь не щодня: у ніч проти 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17 і 18, 19, 20, 25 і 26 травня. Зазвичай росіяни атакували столицю ракетами та/або дронами. Сили оборони збивають більшість повітряних цілей.

Атака на Житомирщину

В Житомирі, внаслідок нічної російської атаки дронами по території України, є пошкодження. Ніхто з цивільних не постраждав. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

Подробиці обіцяють розкрити пізніше. Повітряна тривога в регіоні тривала близько п’яти годин.

Згідно з повідомленням голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цієї ночі ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об’єктів області.

“Було чутно вибухи. За попередніми даними жертв та постраждалих немає”, додав голова ОВА.

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